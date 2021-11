Hilary Knight (21) a été l’héroïne du match en marquant le but vainqueur à peine 54 secondes après le début de la prolongation.

PHOTO LARS HAGBERG, THE CANADIAN PRESS

(Kingston, Ontario, Canada) L’équipe féminine canadienne de hockey a laissé filer une avance de deux buts en troisième période avant de voir les Américaines se sauver avec la victoire 3-2 en prolongation, dimanche, dans le cadre de la Série rivalité.

La Presse Canadienne

Hilary Knight a été l’héroïne du match en marquant le but vainqueur à peine 54 secondes après le début de la prolongation. Elle avait aussi enfilé le but égalisateur en troisième.

Hayley Scamurra avait sonné la charge du ralliement des Américaines un peu plus tôt en début de troisième période.

Marie-Philip Poulin, en avantage numérique, et Sarah Fillier ont inscrit les buts du Canada en deuxième période.

Devant le filet, la gardienne des États-Unis, Nicole Hensley, a effectué 18 arrêts, alors que la gardienne du Canada, Emerance Maschmeyer, a bloqué 21 tirs.

Les deux équipes se servent de cette série comme préparation en vue des Jeux olympiques de Pékin et d’évaluation afin de finaliser leur alignement de 23 joueuses pour le tournoi.

Le quatrième duel de la série aura lieu mardi à Ottawa. La Série rivalité se déplacera ensuite au sud de la frontière pour trois matchs les 15 et 17 décembre à St. Louis, au Missouri, ainsi que le 20 décembre à St. Paul, au Minnesota.

Le Canada mène la série 2-1 grâce à des victoires de 3-2, à Hartford, au Connecticut, et 3-1, à Allentown, en Pennsylvanie.

« Je crois qu’on a fait preuve d’une grande résilience, a commenté l’entraîneur-chef des États-Unis Joel Johnson. Je ne crois pas qu’on ait changé notre manière de jouer entre la première, la deuxième et la troisième période et c’était impressionnant de voir que l’on continuait de se battre. »

« Habituellement, on va voir un peu de panique et les joueuses tenter d’en faire trop en sortant de leur rôle et j’étais content de voir qu’on continuait de jouer de la même manière pour enfin trouver une manière de mettre la rondelle dans le filet. »