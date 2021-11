Quand ça va mal, il faut essayer des choses, et c’est en plein ce que Dominique Ducharme va faire ce soir.

Richard Labbé La Presse

Devant l’urgence de la situation, l’entraîneur du Canadien a annoncé que son club jouera samedi soir au Centre Bell avec une formation à 11 attaquants et 7 défenseurs, une première cette saison. Chris Wideman sera le défenseur ajouté et Michael Pezzetta sera l’attaquant retranché.

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Michael Pezzetta

« Il nous faut changer des choses, a répondu Ducharme samedi matin à Brossard. On pense à ce que Wideman peut nous apporter en avantage numérique, et aussi aux différentes combinaisons que ça peut nous donner en défense et en attaque. »

Ces changements seront effectués dans le but de, justement, changer les choses. Il faut dire que le Canadien, avec seulement 4 victoires en 19 matchs cette saison, et avec une 29e place au classement général de la LNH, a un urgent besoin de changements, encore plus après cette gênante défaite de 6-0 subie contre les Penguins jeudi soir au Centre Bell.

« Il faut mettre de côté le match contre Pittsburgh et penser à ce qu’on avait fait de bon lors du match précédent ; on avait bien joué contre les Rangers, a répondu Jonathan Drouin. C’est à nous de continuer à bâtir sur ce qu’on faisait.

C’est dur de rester positif en ce moment… mais tu peux pas être négatif et juste regarder le classement. C’est un cliché, mais il faut y aller un match à la fois. Il faut continuer à voir le côté positif dans ce qu’on fait. Jonathan Drouin

Au rayon des bonnes nouvelles, il y a Joel Edmundson, qui a patiné samedi matin à Brossard. Le vétéran défenseur ne sera pas de retour au jeu samedi soir, mais tout indique qu’il prend du mieux et qu’il sera de retour sous peu.

Carey Price ? On ne l’a pas vu samedi matin, et on ne le verra pas non plus la semaine prochaine. Selon Ducharme, le gardien vedette n’est toujours pas capable de s’entraîner avec le reste de l’équipe. « Il a des étapes à suivre et il n’est pas rendu là », a ajouté l’entraîneur.

C’est donc Samuel Montembeault qui va affronter les Predators de Nashville, samedi soir au Centre Bell.