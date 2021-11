Comme c’est toujours le cas quand une équipe accumule les défaites, les regards se tournent vers l’entraîneur-chef. Sauf que dans ce cas-ci, Dominique Ducharme a signé cet été un contrat de trois ans. Tout ça pendant que Claude Julien touche sa dernière année de salaire avec l’organisation.

Guillaume Lefrançois La Presse

Et, léger détail, Ducharme a mené son équipe à trois victoires de la Coupe Stanley il y a quatre mois.

Bref, les conditions ont déjà été plus favorables à un changement d’entraîneur…

« Penses-y comme il faut, rappelle Marc Bergevin, en entrevue téléphonique avec La Presse, samedi midi. On se rend en finale. Durant l’été, je décide de ne pas garder Dom et je vais chercher “ whoever ”. Comment penses-tu que les médias et fans auraient réagi ? “ Il est ben niaiseux. Qu’est-ce qu’il fait là ? ” . »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneur-chef du Canadien, Dominique Ducharme

« Dom n’a pas perdu sa “ chambre ” en quatre mois. Ce sont les mêmes joueurs qu’en finale, moins trois ou quatre et les blessés. Si ça fait quatre ans que ton coach est là, tu peux dire qu’il a perdu sa “ chambre ”. Mais si c’est le cas maintenant, les joueurs devront se regarder dans le miroir et se dire qu’on ne changera pas de coach aux six mois. »

Le poids de la finale

Il est rare qu’une équipe finaliste rate les séries l’année suivante. Rare, mais pas inusité. C’est arrivé pas plus tard que l’an dernier, avec Dallas. Finalistes inattendus dans la bulle à Edmonton à l’été 2020, les Stars ont raté les séries par quatre points.

Bergevin n’a pas commenté la situation des Stars, mais croit que la participation en finale a laissé ses traces.

C’est notre manque d’exécution, notre manque de « focus » sur ce qui nous a donné du succès dans le passé. Je vois ça, mais ensuite, qu’est-ce qui a causé ça ? Plein de choses sont possibles. Comme DG, t’essaies de trouver la raison. Il n’y a pas de livre, va à telle page et la réponse est là. Marc Bergevin, directeur-général du Canadien

« Mais normalement, une équipe qui se rend en finale va jouer jusqu’au 10 juin. Nous, ça a fini le 10 juillet [NDLR : le 7 juillet]. Déjà, au 10 juin, des clubs en arrachent. Je le voyais au camp : les gars n’avaient pas d’énergie, pas d’engagement. Ajoute les blessés et ça fait boule de neige. »

Les blessés font effectivement partie des circonstances atténuantes. Carey Price, Shea Weber et Joel Edmundson ont été des piliers de l’équipe dans son parcours vers la finale. L’équipe a aussi essuyé des pertes, notamment celle de Phillip Danault, qui n’ont pas été adéquatement remplacées. Le recrutement professionnel a probablement l’aspect le plus réussi du règne de Bergevin, mais jusqu’ici, sa récolte de l’été 2021 est faible.

Christian Dvorak ne livre pas le rendement offensif attendu, avec 7 points en 19 matchs, mais c’est surtout son différentiel de -16 qui fait jaser. Bergevin rappelle toutefois que les buts accordés dans un filet désert lui font mal ; l’adversaire a effectivement marqué sept buts dans ces circonstances quand Dvorak est sur la patinoire, un sommet dans la LNH. « C’est un bon joueur, un joueur intelligent. Mais sa confiance est affectée », a dit Bergevin.

Au sujet de David Savard, « tu rentres Eddie [Edmundson] et ça met tout le monde dans sa chaise. Et lui aussi a joué en finale », répond-il.

Caufield en probation

On a nommé ces deux nouveaux venus, mais on aurait pu faire le tour de l’équipe tellement les joueurs qui se cherchent sont nombreux !

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Cole Caufield

Mais il fallait s’arrêter sur le cas de Cole Caufield, probablement l’espoir de l’organisation qui a suscité le plus d’enthousiasme depuis un bon bout de temps. Les défaillances du CH en développement des joueurs ont refait surface ces dernières semaines, avec le lent début de saison de Caufield, son renvoi à Laval, et son rappel un peu inattendu après seulement six matchs avec le Rocket. Finalement, il semble que son rappel était surtout lié aux circonstances.

« On a un outil qui nous permet de l’envoyer en bas. Puis, avec les blessures à [Mike] Hoffman, à [Cédric] Paquette, on était “ short ” donc on l’a ramené. Malgré notre effort de jeudi, tu voyais une énergie différente de Cole. On va le regarder de près, s’il continue de jouer comme ça. Sinon, on ne le gardera pas ici. »

Bergevin rappelle cependant qu’à ses yeux, il allait de soi que le petit ailier droit amorce la saison dans la LNH. Laissé de côté au début des séries, il avait été intégré à la formation pour le troisième match de la série contre Toronto et a disputé les 20 autres matchs de l’équipe. Il a fini les séries au 3e rang du Canadien avec 12 points.

Mais après 10 matchs, Caufield ne comptait qu’un point et était souvent effacé offensivement. Le jeune garçon souriant du printemps dernier, qui avait partagé une pizza avec Phillip Danault en point de presse, était devenu pas mal plus maussade.

« Au début des séries, les fans et les médias se demandaient pourquoi il ne jouait pas. On l’a fait jouer, il a bien joué. On ne pouvait pas le faire commencer la saison en bas. Il a eu un recul. Maintenant, c’est entre ses mains. Il a performé contre de grosses équipes dans des situations importantes en séries. »