Ça devait être un vendredi plutôt tranquille à Brossard, mais au final, les joueurs du Canadien ont eu à subir un entraînement plutôt intense.

Richard Labbé La Presse

« Nous sommes l’une des pires équipes de la ligue, alors ça ne me surprend pas », a par la suite laissé tomber Tyler Toffoli, qui s’attendait à devoir suer.

L’une des pires équipes de la ligue ? En date de vendredi, seuls les Sénateurs, le Kraken et les Coyotes étaient plus creux que le Canadien au classement général de la LNH. Ça veut dire que le Canadien est juste un peu moins pire qu’un club en reconstruction, un club d’expansion, et les Coyotes, qui trouvent des nouvelles façons de s’enfoncer depuis 1996.

Bref, pour une équipe qui revient d’une présence en finale, ce n’est pas de la bien bonne compagnie.

« Personne d’autre que nous peut changer les choses, a ajouté Toffoli. Il faut y arriver par nous-mêmes, sans quoi il y aura des changements, d’une façon ou d’une autre, et les gars n’aimeront pas ça. »

C’est bien pour dire. La notion de changements va sans doute circuler assez souvent dans les environs de Brossard et du Centre Bell lors des prochains jours, et cela n’est certes pas étranger à la fiche du Canadien (4 victoires en 19 matchs), ni aux nombreuses défaites du club, toutes obtenues de manière créative.

À cet effet, on pourrait probablement enfiler des dizaines de statistiques ici, toutes aussi douloureuses, mais pour votre propre plaisir, on a choisi de retenir celle-ci : des 13 défaites du CH en temps régulier cette saison, 9 ont été encaissées par un écart de 3 buts ou plus. Ça comprend évidemment ce lamentable 6-0 contre Pittsburgh jeudi soir au Centre Bell.

Les Predators de Nashville s’amènent au Centre Bell samedi soir, et pour le Canadien, ce serait sans doute une bonne idée que de remporter celle-là. Et les 10 rencontres suivantes aussi.

« Dans ce marché, on s’attend à ce que tu gagnes, et on ne gagne pas, a ajouté Josh Anderson. Il faut cesser de s’apitoyer sur notre sort. Il faut enchaîner avec deux victoires consécutives juste pour qu’on puisse se sentir mieux.

« On ne réussit pas nos jeux comme il le faut en ce moment. Je ne sais pas pourquoi. On ne joue pas ensemble et en équipe, il nous faut mieux appuyer nos défenseurs et nos gardiens. On accorde beaucoup trop de belles occasions de marquer à l’adversaire […] On a joué assez de matchs, on devrait connaître le système en ce moment. On a modifié un peu le système après 10 matchs. Mais on est préparés, on devrait savoir ce qu’on a à faire. »

Avec les défaites vont venir les rumeurs, et dans un tel contexte, le directeur général Marc Bergevin est déjà pointé du doigt. Puisqu’un entraîneur a été limogé l’hiver dernier, il serait étonnant que Dominique Ducharme paie le prix pour ce faux départ. Ce qui nous ramène à Bergevin, qui est toujours sans contrat en vue de la prochaine saison.

« C’est tout le monde ici qui passe un mauvais moment, a ajouté Anderson. Personne ne s’attendait à ça. C’est à nous de renverser la vapeur, de batailler. (Bergevin) a préparé cette équipe du mieux qu’il le pouvait, ce n’est pas la faute des dirigeants. Il a bâti une équipe qui peut gagner et nous ne le faisons pas actuellement. Alors ça revient à nous, pas à la direction. »

Dans l’immédiat, donc, c’est le club que vous avez sous les yeux qui devra s’en sortir. Carey Price n’a toujours pas pris part à un entraînement avec l’équipe, et il n’y aura pas de miracle sur le marché des transactions ou celui du ballottage.

« C’est sûr qu’il y a de la frustration, a reconnu Dominique Ducharme vendredi. On est très bien au courant de ce qui se passe. On vient ici à tous les jours, et les gars travaillent, ils se préparent. Ils veulent obtenir des résultats… mais les résultats ne viennent pas. »