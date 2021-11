PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

L’Avalanche du Colorado a prolongé de deux ans le contrat de l’entraîneur-chef Jared Bednar, jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

La Presse Canadienne

Bednar en est à sa sixième saison à la barre de l’Avalanche et il montre une fiche de 191-154-40 (,548) comme entraîneur-chef de l’équipe. Il n’est qu’à deux victoires de Bob Hartley (193) pour le plus haut total de l’histoire de la formation du Colorado.

Dans l’histoire de l’équipe, qui tient ses racines à Québec, Bednar vient au troisième rang pour le plus grand nombre de victoires. Michel Bergeron (265) détient le record.

Embauché le 25 août 2016, Bednar est actuellement le cinquième entraîneur le plus ancien avec son équipe, derrière Jon Cooper, avec le Lightning de Tampa Bay, Paul Maurice, avec les Jets de Winnipeg, Jeff Blashill, avec les Red Wings de Detroit et Mike Sullivan, avec les Penguins de Pittsburgh.

Sous la tutelle de Bednar, l’Avalanche s’est qualifiée pour les séries lors des quatre dernières saisons. Il a guidé l’équipe vers une fiche de 24-18-1 en 43 parties éliminatoires et elle a atteint la deuxième ronde au cours des trois dernières années.

« Jared s’est établi comme l’un des meilleurs entraîneurs de la LNH, a mentionné le vice-président et directeur général de l’Avalanche, Joe Sakic. C’est un grand leader qui a la confiance de nos joueurs et du personnel. Sous sa vigilance, l’équipe a continué à s’améliorer chaque année. Nous savons qu’il est la bonne personne pour nous aider à nous battre pour la coupe Stanley. »

Âgé de 49 ans, Bednar a mené l’Avalanche vers le trophée des Présidents et le titre de la section Ouest, en 2020-21. Lors de cette saison, l’Avalanche a montré son plus haut pourcentage de points de son histoire (,732).

« Je suis reconnaissant et emballé d’avoir cette occasion de continuer à diriger cette équipe et de construire sur ce que nous avons accompli jusqu’à maintenant, a dit Bednar. Nous savons que nous n’avons pas encore accompli notre objectif ultime, mais nous avons confiance en ce groupe et nous allons continuer à travailler fort pour nous y rendre. »