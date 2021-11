Sidney Crosby a beau approcher la mi-trentaine, sa production a beau avoir fléchi quelque peu par rapport aux meilleurs de la LNH, il suscite toujours autant le respect et l’admiration à travers le circuit.

Guillaume Lefrançois La Presse

« C’est une référence, a affirmé Dominique Ducharme, jeudi matin, à l’occasion de l’entraînement optionnel du Canadien en vue du match de la soirée contre les Penguins. Ça fait quoi, 16 ans, qu’il est dans la ligue ? C’est un gars qui cherche toujours à s’améliorer malgré son âge. En passant cinq ans à Halifax, j’ai pu voir comment il se préparait, comment il prenait soin de tous les détails dans son jeu pour se rendre encore meilleur. Tous les jeunes joueurs dans la LNH peuvent en prendre exemple. »

Crosby ne compte aucun but et une seule passe en trois matchs, et montre un différentiel de -6. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver des explications : il a subi une opération au poignet gauche en septembre, et à son retour au jeu, il s’est retrouvé au sein du protocole de la COVID-19. Le numéro 87 est revenu au jeu dimanche.

En termes de pure production offensive, Crosby s’éloigne tranquillement de l’élite du circuit. Depuis le début de la saison 2019-2020, sa moyenne de 1,11 point par match demeure excellente, mais elle lui vaut le 13e rang dans la LNH. Sauf qu’il peut très bien s’agir d’une bombe à retardement.

« Il faut s’attendre à ce qu’il joue bien. Il a toujours bien joué au Centre Bell, a rappelé Nick Suzuki. Leur équipe a de bons morceaux, pas juste lui. Après son opération et l’histoire de la COVID-19, je pense qu’il retrouve ses repères. »

Pour Suzuki - et pour le CH - ce sera un premier duel contre les Penguins depuis les séries de l’été 2020, dans la bulle à Toronto. Montréal avait remporté cette série 3-1, et Crosby avait amassé trois points en quatre matchs. À 5 contre 5, le Néo-Écossais avait surtout affronté Phillip Danault (25 minutes), dont la présence dans l’uniforme bleu-blanc-rouge jeudi soir semble hautement improbable, maintenant qu’il appartient aux Kings de Los Angeles.

Suzuki, lui, avait été confronté un peu plus à Evgeni Malkin (23 minutes), mais avait tout de même affronté Crosby pendant 19 minutes, selon Natural Stat Trick.

« C’est un défi. C’est un joueur différent des autres super vedettes, a noté Suzuki. Il contrôle si bien la rondelle, il est intelligent, il utilise ses compagnons de trio et il va au filet. Tu dois t’assurer qu’il ne s’installe pas dans l’enclave et tu dois toujours savoir où il est. »

Ducharme a toutefois laissé entendre que Jake Evans est le centre qui sera le plus souvent confronté à Crosby. « On pourrait voir Nick, Jake ou même Devo [Christian Dvorak]. Peut-être un peu plus de Jake », a-t-il laissé tomber, tout en soulignant qu’il ne cherchera pas des confrontations précises à tout prix « car c’est l’entraîneur adverse qui dicte l’utilisation de tes joueurs ».

Suzuki, lui, tentera de retrouver le fond du filet après un voyage difficile en termes de production offensive. À ses trois derniers matchs, il n’a pas obtenu de point et a montré un différentiel de -5. C’était un net contraste par rapport au séjour de cinq matchs à domicile qui précédait ce voyage, pendant lequel il avait amassé neuf points.

« Tous les matchs, on créait quelque chose, que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique, s’est défendu Suzuki. Ça ne rentrait juste pas. Je n’étais pas déçu de notre jeu comme trio ou en avantage numérique, même si on n’a pas eu la même production. Ça ne m’inquiète pas. Les chances étaient là et ça va rentrer. »

Une autre chance pour Primeau

Avec sa performance de mardi à New York, Cayden Primeau aura une deuxième chance de se faire valoir. Ducharme a confirmé qu’il sera le gardien partant contre Pittsburgh.

Ducharme a ajouté qu’il voyait se dessiner une saine compétition entre Primeau et Samuel Montembeault, en attendant les retours au jeu de Jake Allen et de Carey Price.

« La réponse qu’on a eue de Cayden à New York était excellente. C’est lui qui retourne et on verra samedi. La journée que Sam rembarquera, ce sera à lui de garder son filet. Ça crée une saine compétition. »

Enfin, Ducharme a dit avoir bon espoir que Dvorak soit à son poste, lui qui a manqué l’entraînement de mercredi pour recevoir des traitements.