Le gouvernement québécois rencontrera « dans les prochains mois » le commissaire de la Ligue nationale de hockey, Gary Bettman, pour discuter du dossier du retour des Nordiques de Québec.

Alexandre Pratt La Presse

Le premier ministre François Legault a dévoilé cette information jeudi soir, lors d’une entrevue avec Yanick Bouchard et Frédéric Plante, de l’émission Le 5 à 7, à RDS.

« J’ai parlé avec [M. Bettman], et on a des rencontres avec lui dans les prochains mois », a-t-il confié. Son cabinet a précisé à La Presse que le prénom « on » désignait le gouvernement, et non M. Legault lui-même.

« Il faut regarder qui est prêt à investir. On a un amphithéâtre à Québec qui est déjà construit. On est en train de faire les contacts avec M. Bettman. On est en train de regarder ce qu’on a besoin pour ramener les Nordiques. Je pense qu’on est capables d’avoir une deuxième équipe au Québec. »

Cet échange avec les animateurs de RDS suivait une discussion sur le nombre de joueurs québécois au sein du Canadien de Montréal. « Il doit y avoir plus d’efforts faits par le Canadien, a déclaré le premier ministre. […] Je travaille toujours à essayer de ramener les Nordiques de Québec. Ça mettrait une pression sur le Canadien. »