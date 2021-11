C’est dans la peau d’une rock star que Luc Tardif est débarqué dans sa ville natale de Trois-Rivières en milieu de semaine, pour une petite escapade de quelques heures avec ses proches.

Steve Turcotte Le Nouvelliste

Lundi, il était avec Gary Bettman et Bill Daly à Toronto. Jeudi soir, il sera au Centre Bell, avant de s’entretenir avec la ministre Isabelle Charest le lendemain. Puis, ce sera un détour par New York afin d’y rencontrer l’Association des joueurs de la LNH, et pour assister à l’inauguration du nouveau domicile des Islanders de New York.