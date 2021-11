Le purgatoire de Cole Caufield n’a pas duré bien longtemps. Le Canadien a procédé à son rappel jeudi midi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Alex Belzile a été renvoyé à Laval pour lui faire de la place. Le moment choisi pour annoncer la nouvelle peut paraître étonnant. Belzile a participé à l’entraînement optionnel de jeudi avec le CH, en vue du match de la soirée contre les Penguins.

Selon nos informations, le rappel de Caufield était déjà décidé jeudi matin. C’est le statut de Belzile qui était incertain, car il dépendait de l’état de santé de Christian Dvorak, dont la présence jeudi soir n’était pas confirmée. Absent de l’entraînement de mercredi, Dvorak a participé à la séance optionnelle de jeudi. C’est après cette séance que le renvoi de Belzile a pu être confirmé. Si Dvorak avait dû s’absenter, Belzile aurait pu demeurer dans la formation.

Caufield a finalement joué six matchs avec le Rocket. Le petit ailier droit a inscrit deux buts et trois passes, mais a montré un différentiel de -6. Mercredi, il a enfilé le but égalisateur en troisième période, concluant une spectaculaire remontée du Rocket, qui perdait 5-1 contre les Marlies à Toronto.

Caufield a ensuite marqué en tirs de barrage et les Lavallois l’ont emporté 6-5. Caufield ne comptait qu’une passe en 10 matchs avec le CH, avant d’être cédé à Laval.