« Une renaissance du hockey au Québec ». C’est ainsi que le premier ministre François Legault a présenté la mission du nouveau comité québécois de développement du hockey. Il devra remettre son rapport final le 1er avril.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est jeudi après-midi, au Centre Bell, que M. Legault a officiellement annoncé la création du nouveau comité gouvernemental et la liste des personnes qui en font partie.

Présidé par l’ancien gardien de la Ligue nationale et analyste à RDS Marc Denis, il sera composé de 14 Québécois ayant fait carrière dans le hockey, que ce soit sur la patinoire ou en dehors de celle-ci. On retrouve d’anciens joueurs, joueuses et arbitres comme Jocelyn Thibault, Kim St-Pierre et Stéphane Auger, des experts du domaine ainsi que des personnes impliquées dans les différentes ligues du Québec. Ils étaient pour la plupart présents pour l’occasion. L’idée, a déclaré la ministre Isabelle Charest, était d’avoir des représentants de « toutes les facettes du hockey ».

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Le comité, indépendant et non « hermétique », dit-on, devra se pencher sur plusieurs aspects du hockey au Québec : l’accessibilité, les infrastructures, le hockey féminin, l’accueil des nouveaux arrivants, la rétention et la formation des entraîneurs et des officiels, etc.

« Ce qu’on veut, c’est relancer le hockey, notre sport national, au Québec, a lancé le premier ministre. On veut un peu, même, j’oserais dire, une renaissance du hockey au Québec. Je pense qu’on est allés chercher de gros joueurs. »

« C’est vrai que parfois, il y a des parents qui sont un peu intenses, qui prennent ça un peu trop à cœur, a-t-il ajouté. Il faut retrouver le plaisir de jouer au hockey, enlever une couche de pression aux jeunes. Je pense que c’est comme ça qu’on va attirer plus de petits gars et de petites filles qui vont vouloir jouer au hockey et, éventuellement, oui, qui feront la Ligue nationale. »

Marc Denis a de son côté insisté sur l’importance pour le comité de placer « le jeune, l’athlète, l’élève, le joueur de hockey » au centre des recommandations et des décisions.

« J’aime le modèle du hockey québécois, ce qui ne veut pas dire qu’aujourd’hui, on n’est pas capables de réaliser qu’on se dirige éventuellement dans un mur », a-t-il évoqué.

« On n’aura pas de baguette magique, a-t-il poursuivi. On pourrait faire des changements de règlements, des incitatifs, se retrouver avec trois à cinq joueurs québécois de plus dans la Ligue nationale à court terme. Mais ce n’est pas là qu’on veut aller. »

On veut revoir un modèle qui frotte le modèle québécois, qui sera beaucoup plus attractif à long terme. Le résultat direct, éventuel, sera certainement de la musique à vos oreilles. Marc Denis, président du comité québécois de développement du hockey

Des solutions concrètes

Bien qu’ils aient insisté sur le fait qu’il s’agit d’un comité indépendant, François Legault et Isabelle Charest ont tour à tour énuméré certains aspects de ce qui, selon eux, doit faire l’objet de changements au sein du hockey québécois.

« Il y a beaucoup de recommandations qui vont venir. Je m’attends qu’il y ait une question d’accessibilité. Ça coûte cher, l’équipement, quand [les jeunes joueurs] arrivent dans le double lettre ou le triple lettre, a rappelé M. Legault. […] Évidemment, il y a des parents qui exagèrent un petit peu, qui sont un peu biaisés quand ils coachent. Il y a un besoin de former les entraîneurs. »

« Je veux que le milieu de hockey soit un milieu sécuritaire, amusant, épanouissant pour tout le monde, peu importe leur sexe, leur âge ou leurs habiletés, a de son côté soutenu Mme Charest. Je sais que tous les membres du comité partagent aussi cette préoccupation. »

Marc Denis, qui se dit prêt à « aller au front », s’est adressé à ceux qui ne font pas partie du comité, mais qui souhaiteraient apporter une expertise, indiquant qu’un processus de dépôt de mémoires était déjà enclenché.

« On n’hésitera pas à aller en consultation externe, a-t-il laissé savoir. Ce n’est pas un comité qui a toutes les réponses, qui est hermétique. Si lacunes il y a au fur et à mesure qu’on travaille ensemble, on va aller chercher l’expertise. Il n’y aura pas d’ego dans le comité. »

Si on n’est pas secoués au cœur de nos convictions profondes, on n’aura pas fait notre travail. Je n’ai aucune idée quelles seront les recommandations dans quelques mois, mais j’ai l’intention que ce ne soit pas juste un autre rapport, que ce rapport ne soit pas tabletté. On sera un comité à l’écoute, mais il y a beaucoup de gens d’action aussi. Marc Denis

Notons d’ailleurs que Marc Denis a quitté son poste de vice-président aux opérations hockey des Saguenéens de Chicoutimi.