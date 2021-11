Consultez les comptes-rendus des matchs disputés jeudi dans la LNH.

Une troisième victoire de suite pour le Lightning Steven Stamkos et Brayden Point ont touché la cible en fusillade après avoir marqué en temps régulier, jeudi, menant le Lightning de Tampa Bay vers un gain de 4-3 contre les Flyers de Philadelphie. Mathieu Joseph a été l’autre buteur du Lightning, qui remportait une troisième rencontre de suite. Le club a prévalu sept fois depuis neuf matchs. Stamkos mène les siens avec neuf filets. Alex Killorn et Anthony Cirelli ont fourni deux mentions d’aide chacun. Claude Giroux a réussi un doublé et Travis Konecny a aussi marqué pour les Flyers, qui ont perdu leurs deux matchs soldés en fusillade cette saison. Après 65 minutes de jeu, Stamkos et Point ont déjoué Carter Hart du côté du bloqueur. Chez les Flyers, Giroux et Sean Couturier n’ont pas converti leurs occasions. Andrei Vasilevskiy a fait 27 arrêts ; Hart a stoppé 29 tirs. Aaron Bracy, Associated Press

Les Maple Leafs ont raison des Rangers 2-1 PHOTO NATHAN DENETTE, LA PRESSE CANADIENNE Morgan Rielly (44) et John Tavares (91) Morgan Rielly a inscrit les deux buts de son équipe et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Rangers de New York 2-1, jeudi soir. Jack Campbell s’est également signalé en repoussant 27 tirs pour les Torontois, qui ont gagné 10 de leurs 11 derniers matchs. Dryden Hunt a répliqué pour les Rangers, qui ont vu Igo Shesterkin bloquer 28 rondelles dans une cause perdante. Les Rangers avaient gagné leurs quatre dernières parties et ils avaient amassé au moins un point dans huit de leurs neuf derniers matchs (6-2-1). Ils n’ont toutefois pas été en mesure de générer de l’attaque avant la troisième période. Les Maple Leafs ont signé une cinquième victoire d’affilée et ils présentent un dossier de 10-1-0 depuis leur séquence de quatre revers. Rielly a ouvert le pointage dès la quatrième minute de jeu, après avoir accepté une passe de Wayne Simmonds. Il a doublé l’avance des Maple Leafs lors d’une supériorité numérique, au deuxième engagement. Joshua Clipperton, La Presse Canadienne

Les Panthers ont le dessus 4-1 sur les Devils PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Les Panthers ont inscrit au moins quatre filets pour la 11e fois depuis le début de la saison. Spencer Knight a établi un sommet personnel avec 45 arrêts et les Panthers de la Floride ont vaincu les Devils du New Jersey 4-1, jeudi. La Floride a un dossier impeccable en neuf matchs à la maison cette saison. Les Panthers tenteront de prolonger la séquence samedi soir, contre le Wild du Minnesota. Jonathan Huberdeau et Anthony Duclair ont chacun récolté un but et une passe. Eetu Luostarinen et Carter Verhaeghe ont été les autres buteurs des vainqueurs. Les Panthers ont inscrit au moins quatre filets pour la 11e fois depuis le début de la campagne. Dougie Hamilton a fait mouche du côté des Devils. Mackenzie Blackwood a donné trois buts en 5 : 07 en période médiane. Il a fait 27 arrêts avant de céder sa place à Jonathan Bernier, qui a repoussé 14 tirs. Le défenseur Damon Severson disputait son 500e match, tous avec le New Jersey. Paul Gereffi, Associated Press

Les Flames défont les Sabres 5-0 PHOTO TIMOTHY T. LUDWIG, USA TODAY SPORTS Les joueurs des Flames festoient à la fin de la rencontre. Jacob Markstrom a été parfait devant 27 lancers et les Flames de Calgary ont facilement blanchi les Sabres de Buffalo 5-0, jeudi soir. Markstrom a enregistré un cinquième jeu blanc, ce qui constitue un sommet dans la LNH et un sommet en carrière lors d’une même saison. Andrew Mangiapane a amassé deux buts et une mention d’aide alors que Johnny Gaudreau a fait mouche à deux reprises. Matthew Tkachuk a ajouté un but et une assistance pour les Flames. Christopher Tanev a préparé deux buts des siens et la troupe albertaine a amassé au moins un point dans un quatrième match de suite. Dustin Tokarski a bloqué 18 des 23 rondelles dirigées vers lui. En relève, Aaron Dell n’a rien donné en 10 tirs pour les Sabres. La formation de Buffalo, qui n’avait pas été encore blanchie cette saison, a perdu sept de ses neuf dernières sorties. Jonah Bronstein, La Presse Canadienne

Le Wild rosse les Stars 7-2 PHOTO BRACE HEMMELGARN, USA TODAY SPORTS Kirill Kaprizov a récolté un but et deux passes, jeudi, aidant le Wild du Minnesota à l’emporter 7-2 contre les Stars de Dallas. Alex Goligoski, Mats Zuccarello et Victor Rask ont tous obtenu un but et une mention d’aide. Frédérick Gaudreau a porté le score à 5-1 avec son deuxième but de la saison, à mi-chemin au troisième vingt. Il a marqué d’un tir de l’enclave après une savante passe de Kaprizov, de l’arrière du filet. Rem Pitlick et Ryan Hartman ont complété le score pour le Minnesota, tandis que Cam Talbot a fait 36 arrêts. La réplique des Stars est venue de Jacob Peterson et Jamie Benn. Les Stars avaient gagné leurs deux matchs précédents. Ils entameront un séjour de trois matchs à domicile samedi, contre St. Louis. La même journée le Wild jouera à Sunrise, comme point de départ d’un voyage de trois matchs. Associated Press