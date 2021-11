Hockey

Avenir du hockey

Plusieurs anciens joueurs sur le comité lancé par Québec

On en connait un peu plus sur la composition du comité gouvernemental chargé de se pencher sur l’avenir du hockey au Québec qui sera présenté par le premier ministre François Legault, cet après-midi, au Centre Bell. Présidé par l’ex-gardien de la Ligue nationale de hockey et analyste à RDS, Marc Denis, le comité formé de plusieurs personnalités bien connues du monde du hockey devra déposer ses recommandations d’ici avril 2022.