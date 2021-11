Quelle équipe ne rêverait pas de posséder un tel espoir en défense : capitaine de son équipe dans la NCAA, utilisé à toutes les sauces presque 30 minutes par rencontre, mobile, intelligent, habile en relance, un point par match environ.

Mathias Brunet La Presse

Le Canadien en a un dans son organisation. Mais on s’inquiète davantage de le voir rejoindre les Bruins de Boston l’été prochain que de renforcer la défense du Tricolore cet automne…

Après quatre années universitaires, Jordan Harris aura en effet le loisir de se joindre à l’équipe de son choix en août s’il ne signe pas un contrat avec le Canadien en mai.

Le jeune homme de 21 ans n’a rien fait pour atténuer l’anxiété des partisans les plus indécrottables de l’équipe montréalaise lors de la visite du collègue Guillaume Lefrançois à l’Université Northeastern, le week-end dernier. Il n’a pas fermé la porte, mais il ne l’a pas ouverte non plus.

« C’est une discussion qu’on aura à la fin de la saison. Je vais en parler avec mes parents, mes conseillers et le Canadien. Mais il n’y a rien pour me faire dire que je ne veux pas jouer à Montréal. Ce serait un rêve de jouer là-bas. L’organisation a été fantastique avec moi et ma famille. Donc, il n’y a pas d’hésitation liée à l’organisation. »

Rob Ramage ne sait pas

Harris, troisième choix du Canadien en 2018 (au 71e rang), a évoqué à quelques reprises Rob Ramage, directeur du développement des joueurs du Canadien, lors de son entretien avec Guillaume. Le jeune homme n’a pas vraiment d’amis dans l’organisation, mais il a développé une belle relation avec Ramage, qui le visite régulièrement à Boston depuis quelques années.

Or, Ramage lui-même nage dans l’inconnu, du moins le laisse-t-il entendre.

« Si je pouvais prédire ces situations, je serais riche, a-t-il confié mardi matin au téléphone. Comme il a dit, il va étudier ses options et prendre sa décision au moment voulu. Je ne sais pas. Je peux cependant affirmer qu’il est un très bon joueur, une bonne personne, il est le capitaine de son équipe, un leader, il a déjà les habitudes d’un pro et on souhaite assurément le voir rejoindre le Canadien de Montréal. »

Un lien solide

Le lien entre les deux hommes est cependant toujours aussi solide, assure cet ancien défenseur des Blues de St. Louis, des Flames de Calgary et du Canadien. « Je l’ai vu la semaine dernière et je le revois cette semaine. Nous avons de bonnes discussions, une belle relation, et c’est ce qu’on tente de faire. Et pas seulement avec Jordan. »

Il connaît nos intentions. Mais il a le loisir de choisir ce qu’il veut faire. Et on respecte ça. Rob Ramage, directeur du développement des joueurs du Canadien

Adam Fox, Alexander Kerfoot, Kevin Hayes, Blake Wheeler, John Marino, Mike Reilly, Will Butcher, entre entres, ont choisi une autre équipe que celle qui les a repêchés après leur parcours universitaire.

Mais Jake Evans est resté fidèle au Canadien. Tout comme Jeff Petry avec les Oilers d’Edmonton après ses quatre années à Michigan State. Blake Coleman et Anders Lee constituent d’autres exemples encourageants pour le Canadien.

« Il aurait déjà signé un contrat s’il jouait dans les rangs juniors canadiens, dit Ramage. Mais les règles du hockey universitaire américain sont différentes. Mon fils a joué à l’Université du Wisconsin avec Justin Schultz [qui a opté pour Edmonton après avoir été repêché par Anaheim]. Ce n’est pas nouveau ou inhabituel. »

Avec l’équipe de son enfance ?

On craint de voir Harris se joindre aux Bruins puisque le jeune homme a grandi à Boston en idolâtrant cette équipe. Rien ne laissait présager un tel scénario avant qu’il ne refuse l’offre de contrat du Canadien à la fin de sa troisième saison à Northeastern, à la fin du mois de mars.

Mais ses intentions de terminer ses études avant de se joindre à l’organisation du Canadien sont peut-être vraies.

Son clan a d’ailleurs approuvé le printemps dernier un communiqué de presse écrit par le Canadien dans lequel on affirme qu’il demeure engagé avec l’équipe et annonce sa présence au camp de développement de l’équipe en juin [pour la deuxième année de suite] puisque les règlements de la NCAA le permettent.

« C’était fou l’an dernier, rappelle Ramage. Le calendrier a été écourté, ça a peut-être pesé dans la balance. Il se disait qu’il n’avait peut-être pas accompli tout ce qu’il avait à accomplir à Northeastern. Et c’est un brillant jeune homme. Il obtiendra son diplôme. L’école ne constitue pas un fardeau pour lui. »

Il faudra donc attendre des mois avant d’être fixés…