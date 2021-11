Le Canadien ne compte peut-être pas d’éventuelle grande vedette dans les mineures, mis à part Cole Caufield, mais le directeur du développement de l’équipe, Rob Ramage, est un homme occupé.

Mathias Brunet La Presse

Avec 38 choix au repêchage lors des quatre dernières cuvées, dont 17 parmi les trois premières rondes, Ramage a plusieurs espoirs à suivre.

Entre 2014 et 2017, le CH a repêché 24 joueurs, dont 11 dans les trois premières rondes, mais seulement six dans les deux premières rondes.

De ces cuvées, plutôt faibles, parmi lesquelles l’équipe a repêché une seule fois parmi les 24 premières (Mikhail Sergachev, 9e, en 2016), il faut cependant mentionner que quatre joueurs étaient en uniforme mardi soir à New York, et un autre constituait le produit par ricochet du repêchage.

Ryan Poehling, qui semble enfin éclore, et Cayden Primeau, solide contre les Rangers, proviennent de la cuvée 2017.

Jake Evans, de plus en plus efficace dans un trio défensif entre Artturi Lehkonen et Joel Armia, constitue un modeste choix de septième ronde en 2014. Michael Pezzetta, choisi en sixième ronde en 2016, s’accroche à un poste au sein du quatrième trio, son plafond. Il amène néanmoins une belle énergie.

Quant à Sergachev, seul haut choix au cours de cette période, il a rapporté Jonathan Drouin. Celui-ci a effectué un retour au jeu réussi, mais on cherche encore un défenseur gaucher de la trempe de Sergachev à Montréal. Le jeune homme joue 22 ou 23 minutes par match à Tampa et s’achemine vers une autre saison de 40 points ou plus.

Depuis 2018

Au volume de joueurs repêchés depuis 2018, il faudra mieux développer ces espoirs pour réussir la prochaine phase de transition.

Alexander Romanov, choix de deuxième ronde en 2018, est déjà dans la LNH et progresse de match en match. Il passera au top 4 sous peu. On espère encore l’arrivée d’un autre défenseur gaucher, Jordan Harris, choisi en troisième ronde cette même année, à la fin de la saison.

L’ailier Jesse Ylonen, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2018, un de plus que Romanov et Harris, demeure un espoir pour un deuxième ou troisième trio. Il a 10 points en 11 matchs à Laval, deux de moins que le meneur Laurent Dauphin, mais avec deux matchs de moins disputés également.

Le troisième choix de la cuvée 2018, Jesperi Kotkaniemi, a été bêtement perdu, et il se cherche actuellement au centre d’un quatrième trio quelque part en Caroline du Nord, à six millions par année. Les choix obtenus pour lui permettent de boucher un trou au centre avec Christian Dvorak, 25 ans, mince consolation.

Mais restons positifs. Il faut généralement trois ou quatre joueurs autour desquels bâtir pour obtenir une équipe de premier plan. Nick Suzuki sera le centre numéro un de l’équipe pour la prochaine décennie. Cole Caufield reviendra à Montréal compter des buts, beaucoup de buts.

Le défenseur Kaiden Guhle deviendra-t-il le défenseur promis ? Il sera intéressant de le voir à l’œuvre au Championnat mondial, où il sera l’un des éléments clés de l’équipe canadienne.

Et il y aura aussi peut-être ce prochain choix, dans le top 5 si le CH continue à accumuler les défaites. Ce noyau serait-t-il assez fort ? Seul l’avenir nous le dira, mais il faudra développer autour d’eux des joueurs fiables. D’où le travail de Ramage et de son bras droit Francis Bouillon.

Dans la NCAA

Dans les rangs collégiaux américains, nos deux hommes ont une dizaine de joueurs à suivre, dont quatre dans la région de Boston, les défenseurs gauchers Jordan Harris et Jayden Struble, à Northeastern, Luke Tuch, à Boston University, un ailier de puissance repêché en deuxième ronde en 2020, et Sean Farrell, choix de quatrième ronde cette même année.

Ramage s’emballe en parlant de Farrell, un joueur ignoré pendant presque quatre rondes au repêchage en raison de ses 5 pieds 9 pouces. Le jeune homme de 20 ans a amassé 11 points à ses 7 premiers matchs en carrière à Harvard, après une saison de 101 points en 53 matchs dans l’USHL et le titre de joueur par excellence.

« J’ai vite su qu’il n’aurait aucune difficulté à s’adapter au hockey collégial, raconte Ramage. J’étais à Boston il y a un mois pour voir Luke Tuch à l’œuvre. Mais Tuch s’est blessé le vendredi soir et mon horaire du samedi se libérait. Sean disputait justement un match préparatoire en soirée. Il a été fantastique. Il n’est pas très grand, mais Caufield et lui sont amis, ils ont joué au sein du programme de développement américain, il est très intelligent, très bonnes habiletés individuelles. Et quel compétiteur. C’est un chien sur un os. »

Tuch semblait assurer d’un poste à l’aile gauche de l’un des deux premiers trios de l’équipe américaine en prévision du Championnat mondial junior, mais sa blessure risque de lui nuire. « Il revient au jeu ce week-end. Il a raté deux semaines, il doit rester en santé et connaitre de bonnes semaines car leur camp commence bientôt. »

Deux espoirs dans le Midwest

Dans le Midwest, deux espoirs méritent une mention pour un début de saison prometteur. Blake Biondi, 19 ans, choix de quatrième ronde en 2020, comme Farrell, a amassé 8 points en 10 matchs à l’Université Minnesota-Duluth, après en avoir obtenu seulement 5 en 26 rencontres l’an dernier.

Le gardien d’origine tchèque Jakub Dobes, 20 ans, 6 pieds 5 pouces, choix de cinquième ronde en 2020, a une fiche de 7-2, une moyenne de 1,39 et un taux d’arrêts de ,946 à Ohio State.

« Biondi a fait le saut directement de l’école secondaire l’an dernier, explique Ramage. Il jouait à peine sept minutes au sein d’une équipe puissante. Il en joue le double et on le place désormais à l’aile. Il possède un bon gabarit et il est très mobile. »

Parmi les espoirs dans les rangs juniors canadiens, Kaiden Guhle n’a plus besoin de présentation. Il a 12 aides en autant de rencontres à Prince Albert et constitue un pilier en défense.

En Ontario, le jeune centre Jan Mysak, 19 ans, a déjà 10 buts en 14 matchs à Hamilton dans la Ligue junior de l’Ontario.

On suit aussi ce premier choix controversé en 2021, le défenseur droitier Logan Mailloux, qui en principe devrait revenir au jeu après les Fêtes après avoir purgé sa suspension pour ses écarts de conduite dans un scandale à caractère sexuel en Europe.

« Je l’ai visité quelques fois à London, confie Ramage. Nous avons regardé son club jouer ensemble lors de ma plus récente visite. On se parle souvent. "Frankie" (Francis Bouillon) y était il y a quelques semaines. Logan se comporte bien, il fait ce qu’il a à faire jusqu’à maintenant. Il est entre bonnes mains avec les frères Hunter à London. »

Au Québec

En consultant le classement des meilleurs compteurs de la Ligue de hockey junior majeure du Québec, on y remarque dans le top 3 deux espoirs du Canadien repêchés en 2021, Joshua Roy et Xavier Simoneau. Ce dernier a déjà 20 ans, mais Roy est âgé de seulement 18 ans. Ses 30 points en seulement 16 matchs pourraient lui valoir une invitation au camp de l’équipe canadienne junior.

« J’étais à Sherbrooke récemment pour voir Joshua Roy à l’œuvre. Il a connu un très bon camp d’entraînement. Il est même resté un bon moment parce qu’il le méritait. Joueur très intelligent, la rondelle le suit. Il est excitant à voir jouer. »

Brett Stapley se remet de deux blessures

Quand on demande à Rob Ramage d’identifier son espoir le plus sous-estimé, on l’entend glousser de rire au bout du fil.

« Je refuse de répondre à cette question, dit-il, mi-blagueur. La dernière fois que j’ai fait ça, j’étais tellement emballé par Brett Stapley, mais je lui ai porté malchance. Le jeune homme était une recrue, quart-arrière en supériorité numérique, il était l’un de leurs joueurs les plus intelligents, il semblait assuré d’avoir un avenir avec nous après sa troisième année, puis il s’est fait reconstruire les deux épaules au cours des deux années suivantes. Je m’en suis voulu par la suite. Je me suis dit "espèce d’idiot, pourquoi as-tu fait ça ?". Alors respectueusement, je décline ! Mais on n’a pas oublié Brett et il connait un bon début de saison. »

Une visite de Chris Nilan ?

Un lecteur, François Bertrand, propose dans ma boîte de courriels ce matin d’envoyer Chris Nilan visiter Jordan Harris à Northeastern d’ici la fin de la saison pour le convaincre de se joindre au Canadien. « Nilan est un gars crédible, un ancien de Northeastern qui a grandi lui aussi à Boston et qui a adoré Montréal comme ville autant que l’équipe de hockey. » Brillante idée !