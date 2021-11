PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

L’attaquant québécois des Rangers de New York Samuel Blais s’est déchiré le ligament croisé antérieur et devra rater le reste de la saison, selon le journaliste du New York Post Larry Brooks.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

La blessure est survenue dans le match de dimanche entre les Rangers et les Devils du New Jersey. Blais a voulu récupérer une rondelle en fond de patinoire, mais P.K. Subban est arrivé derrière lui et lui a fait perdre l’équilibre.

Le natif de Montmagny devra subir une chirurgie dans quelques semaines, quand l’enflure aura diminué.

La perte de Blais fera mal aux Rangers. L’ailier de 25 ans évoluait sur le premier trio aux côtés de Mika Zibanejad et Chris Kreider. Il cumulait jusqu’ici 4 passes en 14 matchs cette saison.