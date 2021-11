L’ancien gardien de la Ligue nationale de hockey et analyste à RDS Marc Denis présidera un comité du gouvernement québécois qui se penchera sur l’avenir du hockey dans la province, a appris La Presse.

Alexandre Pratt La Presse

Katherine Harvey-Pinard La Presse

Le premier ministre François Legault doit en faire l’annonce officielle ce jeudi, lors d’une conférence de presse au Centre Bell, à Montréal.

Le comité sera constitué d’une douzaine de personnes. Parmi les personnes pressenties, on compte d’anciens joueurs et joueuses professionnels, ainsi que des dirigeants des principales ligues et structures du Québec. Le comité se penchera entre autres sur la révision des structures, le développement du hockey féminin et l’accessibilité au sport. Il aura « quelques mois » pour mener ses consultations et remettre ses recommandations au gouvernement.

La dernière grande réflexion sur l’avenir du hockey québécois remonte à 2011. Le Sommet du hockey québécois avait alors réuni des gens de Hockey Québec, Hockey Canada, du Canadien de Montréal, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec et de différentes associations. Le gouvernement de l’époque n’était pas directement impliqué dans le projet.

Cette fois, le gouvernement est à l’origine de l’initiative. Au micro de Cogeco Mauricie, vendredi, le premier ministre François Legault a déclaré : « Dans les prochains jours, je ferai une annonce avec des gens de hockey pour qu’on améliore la formation des futurs joueurs de la Ligue nationale qui viennent du Québec. On a déjà eu beaucoup plus de joueurs du Québec dans la Ligue nationale. Je pense que les Québécois seraient plus fiers d’en voir plus avec le Canadien. On va travailler ce côté-là. »

Des propos qui s’ajoutent à ceux qu’il avait formulés, en juin dernier, lors d’une entrevue avec Guillaume Latendresse et Maxim Lapierre, à la balado La poche bleue.

« Quand on vieillit, on cherche des legs et j’aimerais ça qu’on dise, dans une couple d’années : il y a plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale grâce au premier ministre François Legault, qui a mis les choses en place. »

Marc Denis, 44 ans, a gardé les buts pour l’Avalanche du Colorado, les Blue Jackets de Columbus, le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Depuis sa retraite du hockey professionnel, il a occupé des postes d’analyste à RDS et de vice-président des opérations hockey avec les Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.