Consultez les comptes-rendus des matchs disputés mardi dans la LNH.

Les Penguins et les Predators seront de passage au Centre Bell jeudi et samedi, respectivement.

Les Panthers perdent Barkov dans un gain de 6-1

PHOTO JASEN VINLOVE, USA TODAY SPORTS Anthony Duclair (10)

Le gardien Sergei Bobrovsky a bloqué 27 rondelles et les Panthers de la Floride ont surmonté la défaite du joueur de centre Aleksander Barkov pour demeurer invaincus à domicile, après un gain de 6-1 contre les Islanders de New York mardi soir.

Jonathan Huberdeau et Carter Verhaeghe ont marqué un but chacun, Ryan Lomberg a récolté son premier but de la saison et Patric Hornqvist a contribué un but et une aide.

Aaron Ekblad et Frank Vatrano ont également trouvé le fond du filet pour les Panthers.

Le gardien Ilya Sorokin a accordé quatre buts sur 17 tirs pendant la première période devant le filet des Islanders, et a été remplacé avant la deuxième période par Semyon Varlamov. Celui-ci a bloqué 17 tirs.

Kyle Palmieri a réussi le but des Islanders, qui ont mis fin à un périple de 13 matchs à l’étranger.

Les Panthers, qui affichent un dossier de 8-0-0 à domicile, ont mis fin à une séquence de quatre matchs sans victoire, mais celle-ci pourrait avoir été coûteuse.

Barkov a été impliqué dans une collision genou-contre-genou avec le défenseur des Islanders Scott Mayfield avec 18 : 13 à jouer à la deuxième période. Barkov est demeuré sur la glace pendant plusieurs minutes avant de quitter la patinoire sans pouvoir mettre de poids sur son genou gauche.

Il n’est pas revenu et les Panthers se sont limités à dire qu’il avait été victime d’une blessure au bas du corps.

Mayfield a écopé une pénalité majeure de cinq minutes et une inconduite de partie. En plus de Mayfield, Matt Martin et Palmieri ont également reçu des inconduites de partie.

Après 13 matchs qui les ont menés à travers quatre fuseaux horaires et 12 villes – incluant deux fois à Sunrise – les Islanders se sont dirigés vers une nouvelle destination : la maison.

Vendredi soir, les Islanders disputeront un premier match à leur nouveau domicile, le UBS Arena, contre les Flames de Calgary.

Associated Press