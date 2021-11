Sarah Fillier a obtenu un but et une aide.

PHOTO JESSICA HILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Les Canadiennes remportent le troisième et dernier match contre les Finlandaises

(Turku) Victoria Bach a inscrit deux buts, Brianne Jenner a récolté un but et deux aides et l’équipe canadienne de hockey féminin a vaincu la Finlande 5-1, dimanche, pour compléter le balayage d’une série amicale de trois rencontres entre les deux nations.

La Presse Canadienne

Sarah Fillier et Ella Shelton ont également été créditées d’un but et une aide chacune, tandis qu’Ann-Renée Desbiens a stoppé 21 tirs. Erin Ambrose a récolté deux aides.

Les Canadiennes avaient également vaincu les Finlandaises 4-2 à Helsinki, jeudi, avant de les écraser 8-0 à Turku samedi.

Dimanche, les Canadiennes menaient 3-0 après 20 minutes de jeu, grâce aux réussites de Fillier, Shelton et Bach. Susanna Tapani a répliqué en deuxième période lors d’un avantage numérique des Finlandaises.

Bach a porté la marque à 4-1 en faveur du Canada avec huit minutes à faire en troisième période, puis Jenner est revenue à la charge un peu plus d’une minute plus tard.

Les Canadiennes ont été 1 en 3 en avantage numérique, tandis que les Finlandaises ont profité d’une de leurs huit occasions.

La série en Finlande faisait partie du programme de préparation du Canada en prévision des Jeux olympiques de Pékin, qui auront lieu en février. Il s’agissait des premiers matchs de l’équipe canadienne de hockey féminin hors de l’Amérique du Nord depuis la présentation du Championnat du monde à Espoo, en Finlande, en 2019.

Les Canadiennes seront à nouveau en action dimanche prochain à Kingston, en Ontario, puis le 23 novembre à Ottawa. Elles affronteront les Américaines.