Hockey

Les Canadiennes remportent le troisième et dernier match contre les Finlandaises

(Turku) Victoria Bach a inscrit deux buts, Brianne Jenner a récolté un but et deux aides et l’équipe canadienne de hockey féminin a vaincu la Finlande 5-1, dimanche, pour compléter le balayage d’une série amicale de trois rencontres entre les deux nations.