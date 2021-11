(Ottawa) Consultez les comptes-rendus des matchs disputés dimanche dans la LNH.

Les Flames blanchissent les Sénateurs 4-0

Dan Vladar a repoussé 27 tirs en route vers son premier jeu blanc dans la LNH, alors que les Flames de Calgary ont mis fin à une série de trois défaites en battant les Sénateurs d’Ottawa 4-0, dimanche.

Vladar, qui est âgé de 24 ans, en était à son neuvième départ dans la LNH.

Elias Lindholm a amassé un but et une aide, tandis qu’Andrew Mangiapane, Matthew Tkachuk et Nikita Zadorov ont aussi touché la cible pour les Flames. Sean Monahan a récolté deux aides.

Anton Forsberg a stoppé 29 tirs devant le filet des Sénateurs.

Encore une fois, les Sénateurs ont perdu un soldat en raison de la COVID-19. Drake Batherson est devenu le 10e joueur des Sénateurs à devoir se soumettre au protocole de la LNH lié à la COVID-19. Les Sénateurs ont annoncé la nouvelle moins d’une heure avant le début de la rencontre et Andrew Agozzino a été inséré dans la formation.

Batherson a rejoint Austin Watson, Nick Holden, Josh Brown, Connor Brown, Dylan Gambrell, Matt Murray, Victor Mete, Alex Formenton et Nikita Zaitsev sur la touche. L’entraîneur associé Jack Capuano est aussi à l’écart.

La Presse Canadienne