(Turku) Natalie Spooner a marqué trois buts, Marie-Philip Poulin a ajouté un doublé et le Canada a rossé la Finlande 8-0 dans un match amical de hockey féminin samedi à Turku.

La Presse Canadienne

Mélodie Daoust a contribué à ce gain avec un but et deux aides. Jaime Bourbonnais et Laura Stacey ont également trouvé le fond du filet pour l’équipe nationale du Canada.

Pas moins de 13 joueuses différentes ont récolté au moins un point, dont Claire Thompson, qui a complété le match avec trois mentions d’aide.

Kristen Campbell a bloqué les 13 tirs auxquelles elle a fait face et elle a récolté une première victoire et un premier jeu blanc avec l’équipe nationale.

À la suite de ces deux matchs en Finlande, le Canada et les États-Unis se rencontreront pour des duels qui doivent avoir lieu à Kingston, le 21 novembre, et à Ottawa, le 23 novembre.