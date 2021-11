PHOTO GENE J. PUSKAR, ASSOCIATED PRESS

Crosby et Sullivan sortent du protocole de la COVID-19

(Pittsburgh) Le centre étoile Sidney Crosby, le défenseur Brian Dumoulin et l’entraîneur-chef Mike Sullivan devraient rejoindre les autres membres des Penguins de Pittsburgh, dimanche à Washington, après que leurs noms eurent été retirés du protocole de la COVID-19 de la Ligue nationale de hockey.

Associated Press

Les noms de Crosby et de Dumoulin avaient été inscrits au protocole le 3 novembre. Celui de Sullivan s’y est ajouté le lendemain, dans la foulée d’une éclosion qui a mené à l’absence de huit joueurs et de leur entraîneur-chef.

Todd Reirden, qui a assumé l’intérim derrière le banc des Penguins, a déclaré avant le match de samedi à Ottawa que Sullivan devrait être de retour contre les Capitals.

On ne sait pas si Crosby et Dumoulin vont jouer, bien que le fait qu’ils rejoindront l’équipe laisse croire qu’on leur donnera toutes les opportunités d’être disponibles.

Les défenseurs Chad Ruhwedel et Marcus Pettersson devraient également être disponibles.

Ces deux joueurs, dont les noms ont été enlevés du protocole plus tôt cette semaine et qui ont joué contre la Floride jeudi, n’ont pas pu se joindre aux Penguins à Ottawa, samedi, à cause des restrictions liées à la COVID-19 au Canada.