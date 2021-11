(Detroit) En l’absence de Carey Price, et avec tous les blessés qui engorgent l’infirmerie, la pire chose qui pouvait arriver au Canadien était probablement une blessure à Jake Allen.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Samedi soir, à Detroit, la terre a tremblé. Et la secousse a été si forte qu’on n’a pas fait grand cas de la défaite de 3-2 subie par le CH en prolongation.

Avec moins d’une minute à jouer en première période, le véloce Dylan Larkin a foncé sur l’aile droite, poursuivi par Jeff Petry, responsable d’un revirement profondément dans le territoire des Red Wings quelques secondes auparavant. Le défenseur a tenté une manœuvre pour ralentir son opposant, ce qui a plutôt eu l’effet de le déstabiliser. Résultat : Larkin, à pleine vitesse, a violemment percuté Allen, qui a frappé le poteau de plein fouet et perdu son masque sous l’impact.

Ryan Poehling, qui a vu la scène du banc des joueurs, a évoqué « l’une des pires obstructions sur le gardien » qu’il ait vues.

Allen est d’abord resté dans le match – « il me disait qu’il était correct », expliquera plus tard l’entraîneur-chef Dominique Ducharme. Mais 10 secondes plus tard, les observateurs de la LNH chargés de surveiller les possibles commotions cérébrales ont demandé que le gardien soit retiré de la rencontre.

On a alors procédé à des tests et annoncé qu’Allen ne pourrait plus jouer. Ducharme n’a pas confirmé le diagnostic de commotion, affirmant que d’autres évaluations du personnel médical du club étaient nécessaires. Il n’empêche qu’à mesure que le gardien se soumettait à des examens, son état se détériorait, a précisé l’entraîneur. La décision de le garder à l’écart du jeu s’est prise d’elle-même.

Alors que le Canadien dispute son prochain match dès ce dimanche à Boston, on a procédé au rappel de Cayden Primeau. Le jeune homme, qui a joué pour le Rocket de Laval samedi, rejoindra le CH au Massachusetts dans le courant de la journée.

Inexpérience

Sur les réseaux sociaux, les partisans les moins optimistes du Tricolore ont d’emblée souhaité que Primeau soit envoyé dans la mêlée dès ce dimanche soir. Ce scénario serait surprenant sachant qu’il aura parcouru la distance Montréal-Boston le jour même.

Mais ces considérations importent peu. Car la seule évocation de cette possibilité trahit une réalité brutale que devra affronter le Canadien si Allen devait s’absenter à moyen ou long terme : la relève devant le filet est, disons-le poliment, précaire.

Il est vrai qu’après avoir cédé sur les deux premiers tirs de la deuxième période, Samuel Montembault, qui a remplacé Allen au pied levé, s’est sérieusement ressaisi. « Il s’est battu [et] a montré du caractère », a souligné Ducharme.

« Ce n’est jamais facile de rentrer à froid comme ça quand ça fait longtemps que tu es assis sur le banc, a confirmé le gardien après le match. [Après les deux buts], j’ai fait un bel arrêt sur un deux contre un ; ç’a été bon pour ma confiance. […] Après, ç’a bien été. »

Le Québécois a aussi fait remarquer que ça faisait « des années » qu’il n’avait pas disputé deux matchs en deux jours.

Vérification faite, ça fait plus de deux ans et demi que ça ne lui est pas arrivé dans la LNH. Le 25 mars 2019, alors qu’il portait l’uniforme des Panthers de la Floride, il a été chassé du match après avoir accordé deux buts sur quatre tirs – sa soirée n’a duré que 4 min 21 s. Le lendemain, c’est lui qui a pris la relève de James Reimer, après que ce dernier eut accordé trois buts au Canadien en moins de 15 minutes. Son dernier « deux en deux » tout court remonte à janvier 2020, dans la Ligue américaine.

Dans tous les cas, Montembault, à 25 ans, ne compte que 29 matchs d’expérience dans la LNH. Ce qui est seulement 23 de plus que Cayden Primeau, 22 ans.

Le lecteur avide de calcul mental aura déduit qu’à eux deux, ils totalisent 35 matchs en carrière.

Quand on sait à quel point le CH peut être généreux en défense par moments, et que son unité de désavantage numérique est encore l’une des pires du circuit, il est difficile de sourire avec sincérité.

« C’est une autre situation qu’on n’avait pas vécue », a constaté Dominique Ducharme, comme stupéfait par cette énième tuile qui tombe sur la tête de son équipe.

En s’inclinant en prolongation contre un adversaire de sa division, le Canadien a évidemment perdu un fameux « gros point » dans sa récolte déjà modeste de la saison. Mais s’il devait en plus avoir perdu les services de Jake Allen, c’est à se demander comment il survivra seulement aux quatre matchs en sept jours qui l’attendent cette semaine.

Ça va résolument de mieux en mieux.

Dans le détail

671 jours plus tard

En marquant dès la cinquième minute de jeu, Ryan Poehling s’est inscrit au pointage dans un match de la LNH pour la première fois en 671 jours. Il faut en effet remonter au 13 janvier 2020 pour trouver sa dernière réussite. À sa défense, précisons qu’il a passé toute la saison 2020-2021 dans la Ligue américaine. Samedi, à son deuxième match depuis son rappel du Rocket de Laval, on a senti l’Américain en pleine possession de ses moyens dès le début de la rencontre. Avec tous les blessés que compte le Tricolore, Poehling est même employé sur la deuxième vague d’avantage numérique. « Ça faisait un moment ! », a reconnu le joueur de centre après la rencontre. Sans parler d’un joueur transformé, on lui a quand même fait remarquer qu’il semblait franchement plus sûr de lui qu’au camp d’entraînement, qui ne date pourtant que d’un mois. Là aussi, Poehling a acquiescé. « Au camp, j’étais hésitant, je n’avais pas confiance en moi. J’ai compris des choses à Laval, et je sens maintenant que je joue comme j’en suis capable. Je pense avoir fait du bon boulot jusqu’ici. »

Dans l’ombre du premier trio

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Marc Staal, Pius Suter (24) et Moritz Seider (53)

Avec le début de saison de feu que connaissent Tyler Bertuzzi et Lucas Raymond, le deuxième trio des Red Wings passe un peu inaperçu. Pourtant, Robby Fabbri, Pius Suter et Filip Zadina ont connu tout un match contre le CH. Après deux périodes, la réunion des trois avait généré une domination de 12-0 des tentatives de tir à cinq contre cinq en leur faveur – ils ont terminé la rencontre à 14-3. C’est d’ailleurs leurs efforts qui ont mené au deuxième but de leur club. Zadina n’a pas obtenu de point sur la séquence, mais c’est tout de même lui qui, sans toucher à la rondelle, a attiré Alex Belzile et David Savard vers lui, laissant tout l’espace voulu à Suter pour décocher un tir qui a eu raison de Samuel Montembault. Silencieusement, ce choix de premier tour en 2018 (6e au total) vient de franchir le plateau des 100 matchs en carrière. Sa production de 43 points n’est pas délirante, mais à le voir jouer contre le CH, on peut s’attendre à ce qu’il reçoive un peu plus d’attention dans un avenir rapproché.

Une décision bientôt au sujet de Norlinder

Mattias Norlinder s’est encore entraîné avec le Canadien, samedi matin, mais il a de nouveau regardé le match de la galerie de la presse. Le défenseur suédois de 21 ans, guéri de la blessure qu’il a subie au camp d’entraînement, attend toujours de disputer sa première rencontre dans la LNH. Interrogé à son sujet, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a indiqué qu’« éventuellement, il va falloir prendre une décision pour voir ce qu’on fait avec lui ». « C’est encore un jeune joueur, c’est important qu’il joue », a-t-il ajouté, précisant toutefois que les conditions n’étaient « pas optimales » dans un contexte où le CH dispute de trois à quatre matchs par semaine, ce qui donne peu de chances à Norlinder de s’entraîner et d’apprivoiser le système de jeu de son équipe. En vertu de son contrat, le jeune homme ne peut être cédé à long terme au Rocket de Laval. Deux uniques choix se présentent donc au Canadien : le garder dans l’entourage du club ou le renvoyer à Frölunda, formation où il évolue dans le championnat suédois.

Ils ont dit

De ce que j’ai vu, Larkin arrivait rapidement. Je pense qu’il y a un mouvement de Petry… Est-ce qu’il a tout fait pour éviter notre gardien ? Je sais que ça arrive vite, les arbitres ont décidé de ne rien appeler. [silence] C’est tout. Dominique Ducharme

Je connais bien Larkin, ce n’est pas un joueur malicieux. Mais c’était dur de voir notre gardien tomber comme ça. Chris Wideman

Les deux buts [en début de deuxième période] ont changé le momentum. Ça leur a donné vie [aux Red Wings], et ça nous a placés sur les talons. Dominique Ducharme

J’ai vraiment aimé notre troisième période, surtout après les cinq premières minutes. On a créé l’égalité et on a eu plusieurs chances de gagner, même une excellente chance en prolongation. C’est certain qu’on aurait aimé avoir le deuxième point. Dominique Ducharme

Lehkonen a fait un jeu incroyable [sur mon but en troisième période]. J’espérais qu’il m’envoie la rondelle. C’était tout un jeu de sa part. Chris Wideman

On sent que l’entraîneur nous fait confiance, notamment en nous envoyant avec quatre minutes à jouer. On s’amuse bien ensemble. Ryan Poehling, sur le trio qu’il forme avec Michael Pezzetta et Alex Belzile

En hausse

Chris Wideman

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Chris Wideman (20)

Une belle action de sa part au centre de la patinoire a mené au but de Poehling. Et il a inscrit un but important en troisième période. Un bon match pour ce défenseur qui se retrouve rarement au tableau d’honneur.

En baisse

Michael Pezzetta

PHOTO PAUL SANCYA, ASSOCIATED PRESS Michael Pezzetta (55)

Le chevelu personnage a inscrit son premier point dans la LNH, mais sa sixième pénalité mineure en trois rencontres lui vaut le blâme du jour. C’est beaucoup trop, surtout pour un employé de soutien comme lui.

Le chiffre du match

20

Samedi, le Canadien a accordé ses 19e et 20e buts de la saison en deuxième période. Dans toute la LNH, seuls les Coyotes de l’Arizona en ont accordé davantage.