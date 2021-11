Ben Chiarot (8) et Tyler Bertuzzi (59) devant le filet de Samuel Montembeault

Dylan Larkin a causé bien des dégâts chez le Canadien samedi soir. Non seulement l’attaquant étoile des Red Wings de Detroit a inscrit deux buts, dont celui de la victoire, mais il est également à l’origine d’une blessure qui pourrait s’avérer coûteuse aux Montréalais.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

Le Canadien s’est donc incliné 3-2 en prolongation, et il pourrait avoir perdu les services du gardien Jake Allen, qui a quitté la rencontre après avoir été victime d’une violente collision avec Larkin.

Allen a cédé sa place à Samuel Montembeault en fin de première période, et le Québécois a terminé la rencontre avec 22 arrêts supplémentaires devant le filet du CH. On ignore pour l’instant l’état de santé d’Allen, mais ça n’augure rien de bien.

« Il n’y a rien de confirmé encore [au sujet d’une commotion cérébrale], mais il faudra voir avec les thérapeutes », s’est limité à dire l’entraîneur-chef Dominique Ducharme, plutôt sombre.

Après la rencontre, le CH a procédé au rappel préventif du gardien Cayden Primeau du Rocket de Laval. Il rejoindra l’équipe à Boston, en vue du match de dimanche soir face aux Bruins.

À l’autre bout de la patinoire, Alex Nedeljkovic a repoussé 35 tirs dirigés vers la cage des Red Wings.

Ryan Poehling et Chris Wideman ont touché la cible pour le Canadien (4-10-2), qui tentait de signer une deuxième victoire d’affilée.

Pius Suter a complété la marque pour les Red Wings (8-6-2), qui s’étaient déjà inclinés 6-1 et 3-0 devant le CH au Centre Bell plus tôt cette saison.

La première période a été l’histoire du quatrième trio du Canadien, formé de Poehling, Michael Pezzetta et Alex Belzile. Celui-ci a travaillé d’arrache-pied pendant le premier tiers et est venu frapper à la porte de Nedeljkovic à plusieurs reprises.

Poehling a finalement été récompensé pour son acharnement, après avoir trouvé le fond du filet des Red Wings d’un tir des poignets précis, à 4 : 39 du premier tiers. Il s’agissait de son premier filet de la saison, et de son deuxième à ses 10 derniers matchs dans la LNH.

« Il a marqué un beau but en première période. C’était un beau jeu de Pezzetta pour pousser la rondelle profondément dans leur territoire. C’était un jeu simple, et Poehling a décoché un bon tir. […] Ils ont connu de bons moments ensemble ce soir », a admis Ducharme.

Le ciel est ensuite tombé sur la tête du Bleu-blanc-rouge.

Alors qu’il restait moins d’une minute à écouler au premier engagement, Larkin a tenté de déborder Jeff Petry en se dirigeant à toute allure vers Allen. Le défenseur du Tricolore a alors asséné une violente poussée dans le dos de l’attaquant des Red Wings, qui a terminé sa course en heurtant de plein fouet la tête d’Allen. Celui-ci a alors dû quitter la rencontre, étant soumis au protocole de dépistage des commotions cérébrales de la ligue.

En l’absence d’Allen, Montembeault a entrepris la deuxième période devant le filet du Canadien. Le Québécois, à peine échauffé, a malheureusement cédé sur les deux premiers tirs dirigés vers lui – gracieuseté de Larkin et Suter –, dans un intervalle de 45 secondes.

Le match venait de basculer. Mais le Canadien n’avait pas dit son dernier mot.

Artturi Lehkonen a orchestré une belle pièce de jeu individuelle qui a mis la table pour le filet égalisateur de Wideman, à 2 : 33 du troisième vingt.

Le match s’est donc retrouvé en surtemps, et Larkin a scellé l’issue de la rencontre à 1 : 41 de la prolongation.

« Il [Montembeault] a bien répondu après [les deux buts concédés], il a fait des arrêts importants. C’est un autre drôle de match, une autre situation qu’on n’avait encore jamais vécue. Mais en général, je n’ai pas grand-chose à dire. On aurait aimé obtenir le deuxième point, qu’on méritait, mais en bout de ligne on ne l’a pas », a dit Ducharme, visiblement déçu.

Il s’agissait déjà du troisième affrontement cette saison entre le Canadien et les Red Wings. Pour l’occasion, l’entraîneur-chef Dominique Ducharme a choisi le statu quo au niveau de son effectif par rapport au dernier match contre les Flames de Calgary.

Échos de vestiaire

Chris Wideman ne veut pas blâmer Dylan Larkin pour le contact avec Jake Allen :

« Je connais bien Larkin et je sais qu’il n’est pas un joueur salaud. Mais ça a été un coup dur pour notre gardien partant. C’est dur à avaler. »

Samuel Montembeault aurait aimé connaître une meilleure entrée en matière en deuxième période :

« Ce n’est jamais facile de rentrer à froid comme ça, après avoir été sur le banc. Le premier lancer, c’est sûr qu’il était précis, mais j’aurais dû l’arrêter d’un angle comme ça. Ensuite, ça a quand même bien été. Il y a eu un deux contre un et j’ai effectué un bel arrêt. J’ai concédé deux buts rapidement, et c’est dommage, car on aurait aimé ça connaître un meilleur dénouement. »

Ryan Poehling semblait soulagé d’avoir finalement trouvé le fond du filet :

« C’était spécial, de toute évidence, car ça faisait un bon bout de temps [que j’avais marqué mon dernier but dans la LNH]. Cependant, nous nous sommes tous endormis en deuxième période, et ça c’est impardonnable dans la LNH. Sinon, nous avons bien joué, surtout vers la fin du match, mais malheureusement ça n’a pas été en notre faveur. »