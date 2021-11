Hockey

Guy, la vie, et l’espoir

Guy Lafleur ne pense pas remettre les patins un jour. De toute façon, il n’est pas sûr qu’il en serait capable. Certains jours, dit-il, c’est déjà difficile de sortir du lit et de marcher. « Et en plus, les patins d’aujourd’hui sont un peu trop raides pour moi ! », ajoute-t-il avec un sourire dans la voix.