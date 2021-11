Les intronisés au Temple de la renommée du hockey de 2020 : Doug Wilson, Kim St-Pierre, Kevin Lowe, Jarome Iginla, Marian Hossa et Ken Holland

(Toronto) Kevin Lowe a attendu l’appel pendant 19 ans. Le téléphone de Doug Wilson a été silencieux pendant encore plus longtemps, soit 24 printemps d’admissibilité consécutifs avant qu’il sonne.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

Ce n’était donc pas un problème pour les intronisés au Temple de la renommée du hockey de 2020 d’attendre un peu plus longtemps. N’est-ce pas ?

« Pas du tout, a mentionné Lowe en riant, vendredi. Nous avons pu savourer le moment encore plus longtemps. »

Lowe et Wilson sont joints par les joueurs Jarome Iginla et Marian Hossa — élus à leur première année d’admissibilité — et la gardienne Kim St-Pierre. Ken Holland, le directeur général des Oilers d’Edmonton, est quant à lui intronisé comme bâtisseur.

« Je ne voyais pas le Temple de la renommée comme une possibilité, a indiqué Wilson, qui est directeur général des Sharks de San Jose. C’est un privilège d’y être intronisé. »

« Nous sommes un groupe unique », a ajouté Lowe.

L’annonce de leur intronisation a suivi le vote du comité de sélection, le 24 juin 2020, mais la cérémonie a été repoussée d’un an en raison de la COVID-19.

Le Temple, qui accueillera officiellement ses nouveaux membres lundi, a ensuite pris la décision de ne pas avoir d’intronisation pour 2021, afin que le groupe de 2020 puisse avoir toute la place.

« La santé des gens était la priorité, a affirmé St-Pierre. Nous savions que ce jour arriverait. »

Ancien capitaine des Flames, Iginla a amassé 525 buts et 1095 points en 1219 matchs avec la troupe de Calgary, de 1996 à 2013. Il a ensuite fait des arrêts à Pittsburgh, Boston, Colorado et Los Angeles. L’ailier a conclu sa carrière avec 1300 points en 1554 parties et il a ajouté 68 points en 81 matchs éliminatoires.

Âgé de 44 ans, Iginla a remporté le trophée Art-Ross en 2001-02 et il a mis la main sur le trophée Maurice-Richard en 2001-02 et 2003-04.

« Peu importe quand ç’allait se produire, j’étais emballé, a dit Iginla à propos des plans changés par la pandémie. C’est un si bel honneur. »

Bien qu’il n’ait pas été en mesure de gagner la coupe Stanley, Iginla a remporté deux médailles d’or aux Jeux olympiques, jouant un rôle clé dans l’histoire du hockey canadien en préparant le but en or de Sidney Crosby, en 2010.

Gagnant de la coupe Stanley à trois reprises, Hossa a récolté 525 buts et 1134 points en 1309 matchs de saison, avec les Sénateurs d’Ottawa, les Thrashers d’Atlanta, les Penguins de Pittsburgh, les Red Wings de Detroit et les Blackhawks de Chicago.

Sélectionné par les Sénateurs au 12e rang du repêchage de 1997, l’ailier slovaque a ajouté 149 points en 205 parties éliminatoires. Il a aidé les Blackhawks à soulever la coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

Hossa s’est incliné en finale de la Coupe Stanley en 2008, avec les Penguins, et en 2009, avec les Red Wings.

« J’ai commencé à avoir plus de fierté de jouer dans les deux sens de la patinoire, a déclaré Hossa, donnant du crédit à son ancien coéquipier Pavel Datsyuk. J’aimais encore marquer des buts, mais j’aimais encore plus voler la rondelle. »

Sélectionné par les Oilers au 21e rang du repêchage de 1979, Lowe a gagné la coupe Stanley cinq fois en 13 saisons avec la formation d’Edmonton. Originaire de Lachute, il a soulevé le précieux trophée en 1994, avec les Rangers de New York.

Lowe a obtenu 84 buts et 432 points en 1254 matchs dans la LNH. Il a inscrit 58 points en 214 parties éliminatoires, en compagnie de Wayne Gretzky, Mark Messier et Paul Coffey.

« Chaque fois que le vote arrive et que tu ne vois pas ton nom, tu te dis que s’il n’y est pas, tu ne seras probablement pas intronisé, a exprimé Lowe. J’étais à l’aise avec ça. »

Sur le point de devenir la huitième femme, et la première gardienne, à être intronisée, St-Pierre a aidé le Canada à décrocher trois médailles d’or aux Jeux olympiques et cinq au Championnat mondial de hockey féminin.

Quand j’ai commencé à jouer hockey, le hockey féminin n’était pas un sport olympique. D’avoir pu être témoin de la progression de ce sport, c’est très bien. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir. Kim St-Pierre

Après avoir terminé sa carrière de joueur, Holland a agi comme recruteur des Red Wings avant de devenir directeur général adjoint. Nommé directeur général des Red Wings en 1997, il a passé 22 saisons avec l’équipe, gagnant trois coupes Stanley.

« J’ai été en mesure de poursuivre ma passion chaque jour depuis que j’ai 20 ans, a mentionné Holland, 66 ans. Je suis excité d’être ici. »

Septième choix du repêchage de 1977, Wilson a disputé 14 saisons avec les Blackhawks, remportant le trophée Norris en 1982. Il a été échangé aux Sharks en 1991, avec qui il a passé les deux dernières saisons de sa carrière avant d’obtenir un poste de direction. Il est le directeur général de l’équipe de San Jose depuis 2003.

En 1024 matchs, Wilson a inscrit 237 buts et 827 points. Il a aussi amassé 80 points en 95 parties éliminatoires.

L’appel était une surprise. C’était très apprécié, mais inattendu. Doug Wilson

Lowe n’a jamais pensé voir son nom être aux côtés de Gretzky, Messier, Bobby Orr ou Mario Lemieux.

« Pour une raison ou une autre, j’y suis. Je vais le prendre », a-t-il conclu.