PHOTO NHL. COM

Mine de rien, avec deux autres points jeudi soir, Nick Suzuki s’est élevé au premier rang des compteurs de la cuvée 2017 depuis le début de la saison avec 14 points en 15 matchs.

Mathias Brunet La Presse

Avec ses 13 points à ses 9 derniers matchs, le jeune homme de 22 ans s’approche aussi à un seul point de Robert Thomas et du cinquième rang de son groupe pour les points en carrière. Thomas, des Blues de St. Louis, a néanmoins disputé 39 rencontres de plus.

Si le repêchage de 2017 était à refaire, Suzuki ne serait pas repêché au 13e rang, mais sans l’ombre d’un doute parmi les cinq premiers.

On se fie évidemment aux performances actuelles, car les choses ont encore le temps de changer dans les prochaines années.

Il y aurait un débat pour le premier choix au total entre les défenseurs Miro Heiskanen, des Stars de Dallas, et Cale Makar, de l’Avalanche du Colorado. Le deuxième est peut-être plus offensif, mais le premier plus complet.

PHOTO MARK HUMPHREY, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Miro Heiskanen

À l’époque, pourtant, on ne les voyait pas dans le top deux. Un site spécialisé du New Jersey (les Devils détenaient le premier choix au total), a comptabilisé les repêchages simulés d’une majorité d’experts. Malgré ses blessures à son année d’éligibilité, le centre Nolan Patrick figurait au premier rang sur 14 listes et Nico Hischier devait constituer le premier choix selon 12 spécialistes. Un seul, « Recrutes », de Grant McCagg, ancien recruteur du Canadien, avait osé placer Heiskanen en tête. Le spécialiste du repêchage, Simon « Snake » Boisvert, qui ne craint jamais de sortir des sentiers battus, avait Makar au premier rang.

Hischier, fort d’une saison de 86 points en seulement 57 matchs à Halifax pour André Tourigny, a accédé à la LNH à 18 ans. Après une première année productive, 52 points en 82 matchs, il a été durement touché par les blessures lors des trois dernières saisons. Il demeure un centre de qualité.

Nolan Patrick a lui aussi été souvent blessé. Il n’a jamais obtenu plus de 31 points dans une saison et les Flyers l’ont échangé cet été dans une transaction à trois clubs qui leur a permis d’obtenir le défenseur Ryan Ellis et qui a vu passer le sixième choix au total de cette même cuvée, Cody Glass, aux Predators de Nashville.

Après Heiskanen et Makar, on évoquerait les noms de Pettersson, Suzuki, Drake Batherson, Robert Thomas, Jason Robertson, Josh Norris.

Il n’y a pas si longtemps, Maxime Comtois, Martin Necas et Kailer Yamamoto auraient fait partie des discussions, mais la production est à la baisse à l’heure actuelle. Comtois, un choix de deuxième ronde, le meilleur compteur des Ducks l’an dernier à l’aile gauche du premier trio, a une passe en treize rencontres et il a été rétrogradé au troisième trio.

PHOTO STEPHEN R. SYLVANIE, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Maxime Comtois

Necas a produit au rythme de Suzuki l’an dernier, il est légèrement en retard cette saison, mais il a encore le temps de se reprendre. Yamamoto avait un point par match ou presque à sa première saison il y a deux ans, mais sa production est rachitique depuis.

On pourrait encore refaire l’exercice dans un an et obtenir des résultats différents.

Le Canadien ne s’en tire pas trop mal. En échangeant Max Pacioretty aux Golden Knights, il a hérité de l’un des meilleurs joueurs de la cuvée.

Le CH ne repêchait pas avant le 25e rang. À ce rang, le taux de réussite se situe à environ 25 %. Ryan Poehling a connu un début de carrière en dents de scie, mais il n’a pas dit son dernier mot. Il disputait son premier match de la saison jeudi et Dominique Ducharme entend lui donner toutes les chances de s’établir dans la LNH. Les quatre joueurs repêchés devant lui, Filip Chytil, Kailer Yamamoto, Pierre-Olivier Joseph et Kristian Vesalainen tentent encore d’avoir un impact dans la Ligue nationale, tout comme les six suivants, Jake Oettinger, Morgan Frost, Shane Bowers, Henri Jokiharju, Eeli Tolvanen et Klim Kostin. Seul Jokiharju a disputé 100 matchs dans la LNH.

Parmi les autres choix de Montréal, le défenseur Josh Brook progressait tranquillement, mais une blessure le tient à l’écart à long terme cette saison et la pente sera abrupte à remonter.

Un autre choix de deuxième ronde comme Brook, le Finlandais Joni Ikonen, a été blessé à répétition depuis trois ans. Il n’appartient désormais plus au Canadien, mais il connaît sa meilleure saison à 22 ans avec 12 points en 19 matchs à Ilves.

Après ces choix dans les deux premières rondes, Scott Walford et Jarret Tyszka n’ont pas été retenus par le club et ils sont désormais tous les deux à l’université, Cale Fleury a été perdu au repêchage de l’élargissement des cadres et n’est pas parvenu à percer la formation de Seattle.

Repêché en septième ronde grâce à un choix obtenu au dernier instant des Flyers de Philadelphie, Cayden Primeau est encore considéré comme le gardien d’avenir à Montréal. Le jeune homme de 22 ans connaît un fort début de saison à Laval avec une fiche de 4-3, une moyenne de 2,18 et un taux d’arrêts de ,921. Il est le seul gardien repêché en 2017 à avoir disputé au moins cinq matchs dans la Ligue nationale avec Oettinger des Stars de Dallas (de retour dans la Ligue américaine) et Jeremy Swayman des Bruins de Boston.

Le verdict du repêchage de 2017 ne pourra être rendu avant quelques années encore.

Meilleurs compteurs de la cuvée 2017 en 2021-2022 Nick Suzuki 14 points/15 matchs Miro Heiskanen 12 points/12 matchs Drake Batherson 12 points/13 matchs Robert Thomas 10 points/12 matchs Josh Norris 9 points/13 matchs Elias Pettersson 9 points/14 matchs Cale Makar 8 points/9 matchs Nico Hischier 8 points/12 matchs Owen Tippett 8 points/14 matchs Martin Necas 6 points/11 matchs

Meilleurs compteurs de la cuvée 2017 en carrière Elias Pettersson 162 points/179 matchs Nico Hischier 154 points/242 matchs Miro Heiskanen 107 points/217 matchs Cale Makar 102 points/110 matchs Robert Thomas 97 points/181 matchs Nick Suzuki 96 points/142 matchs Martin Necas 85 points/136 matchs Filip Chytil 74 points/198 matchs Nolan Patrick 71 points/201 matchs Drake Batherson 65 points/112 matchs

Top dix du repêchage de 2017 Nico Hischier Nolan Patrick Miro Heiskanen Cale Makar Elias Pettersson Cody Glass Lias Andersson Casey Mittelstadt Michael Rasmussen Owen Tippett

L’exploit du jour

Le choix de deuxième ronde du Canadien en 2013, Zachary Fucale, a attendu sept ans pour obtenir cette première chance. Il a joué plus souvent dans l’ECHL que la Ligue américaine. Puis jeudi, à son premier match en carrière dans la Ligue nationale de hockey, ce gardien québécois a blanchi les Red Wings de Detroit 2-0. Quel extraordinaire exemple de persévérance.

PHOTO PAUL SANCYA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Zachary Fucale (60)

La citation du jour

C’est un grand moment. Je ne crois pas qu’on puisse rêver de quelque chose d’une telle ampleur. La route a été longue, mais je dois déjà me concentrer sur le prochain match. Zachary Fucale, aux journalistes de Washington, après son exploit.

Le chiffre du jour

11

Arrivé à Anaheim avec fanfare en 2017, après avoir amassé 48 points en 39 matchs à l’Université de Denver, Troy Terry n’a pas produit à la hauteur des espérances à ses quatre premières années dans l’organisation des Ducks. Il semble finalement débloquer cette année. En marquant deux fois jeudi, il a atteint la marque des 11 buts en seulement 14 matchs. Terry en a un de moins que Leon Draisaitl et autant qu’Alex Ovechkin !