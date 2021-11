(Ottawa) Les Sénateurs d’Ottawa ont inscrit le nom d’un sixième joueur au protocole de la LNH lié à la COVID-19, annonçant mercredi que le nom de Josh Brown avait été ajouté à la liste.

La Presse Canadienne

Brown a rejoint les attaquants Austin Watson, Dylan Gambrell et Connor Brown et les défenseurs Victor Mete et Nick Holden sur la touche.

Les Sénateurs ont également annulé leur entraînement à l’horaire mercredi, par mesure préventive.

L’entraîneur associé Jack Capuano doit aussi se soumettre au protocole.

Le nom de Mete a été ajouté mardi, quelques heures avant que les Sénateurs affrontent les Bruins de Boston.

Les Sénateurs ont annulé leur entraînement lundi par mesure préventive, après que Holden et Capuano aient dû être placés à l’écart, dimanche.

Ils ont ensuite inscrit les noms de Connor Brown et Gambrell lundi, ajoutant qu’ils n’accompagneraient pas l’équipe à Boston.

Watson est soumis au protocole depuis vendredi.

Les Sénateurs accueilleront les Kings de Los Angeles jeudi.