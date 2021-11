Poehling et Norlinder rappelés par le Canadien

Le Canadien a rappelé l’attaquant Ryan Poehling et le défenseur Mattias Norlinder, tard mercredi.

Guillaume Lefrançois La Presse

Le rappel d’un attaquant devenait nécessaire après que Dominique Ducharme eut annoncé, mercredi midi, que Cédric Paquette s’absenterait pour une dizaine de jours, et que Jonathan Drouin manquerait encore à l’appel jeudi.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, ARCHIVES LA PRESSE Mattias Norlinder

En sept matchs avec le Rocket de Laval, Poehling compte six points et montre un différentiel de -3. Mercredi, il a inscrit son troisième but de la saison en saisissant un retour de tir de Cole Caufield sur une descente à 2 contre 1.

Le rappel de Norlinder était attendu, puisque son séjour pour remise en forme dans la Ligue américaine tirait à sa fin. En trois matchs avec le Rocket, il n’a obtenu aucun point et a présenté un rendement de -2.