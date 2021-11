Jason Spezza et Jack Campbell

(Philadelphie) William Nylander a marqué deux fois, Jack Campbell a stoppé 36 tirs pour son deuxième blanchissage de la saison et les Maple Leafs de Toronto ont battu les Flyers de Philadelphie 3-0 mercredi soir.

Aaron Bracy Associated Press

Ondrej Kase a également trouvé le fond du filet et Auston Matthews a récolté deux mentions d’aide pour les Maple Leafs, qui jouaient sans leur capitaine John Tavares, blessé.

Après avoir joué dans la défaite de 5-1 à domicile lundi contre les Kings de Los Angeles, Tavares ne s’est pas entraîné mardi.

La nature de la blessure du capitaine des Torontois est inconnue.

Les Leafs ont gagné pour la sixième fois en sept matchs et Campbell a obtenu son sixième blanchissage en carrière.

Carter Hart a terminé la soirée avec 30 arrêts pour les Flyers.

Nylander a ouvert la marque à 8 : 49 de la deuxième période à l’aide d’un but chanceux. La rondelle a dévié sur son orteil droit et est passée sous le bras de Hart, après qu’une passe de Jake Muzzin eut frappé le bâton de Travis Sanheim et revolé haut dans les airs près du rectangle du gardien.

À l’origine, le but avait été refusé, car les officiels avaient jugé que la rondelle avait été bottée dans le filet, mais la reprise vidéo a permis de renverser la décision.

Nylander a porté le score à 2-0à 5 : 49 de la troisième période. Kase a complété la marque avec 6 : 27 à écouler.