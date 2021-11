Hendrix Lapierre a passé exactement un mois avec les Capitals de Washington. Il a disputé six matchs au total, amassant un but à son tout premier match.

Les Capitals de Washington ont retourné le Québécois Hendrix Lapierre à son équipe junior, le Titan d’Acadie-Bathurst dans la LHJMQ, mercredi matin.

Katherine Harvey-Pinard La Presse

C’est donc dire que le jeune homme de 19 ans a passé exactement un mois avec l’équipe. Il a disputé six matchs au total, amassant un but à son tout premier match.

Ledit but avait beaucoup fait jaser, notamment en raison de la réaction du vétéran T. J. Oshie, qui a soulevé le jeune attaquant de terre à une seule main avant de le prendre dans ses bras après qu’il ait marqué.

« C’est quelques jours plus tard que j’ai réalisé l’ampleur de ce qui venait de se passer et ce que ça voulait dire pour moi, avait dit le jeune homme en conférence de presse, une semaine plus tard. Quand ça arrive sur le coup, tu es dans l’émotion du moment. On dirait que tout fige un peu, tu ne réalises pas trop ce qui se passe. »

Après trois saisons avec les Saguenéens de Chicoutimi, Lapierre a été échangé au Titan d’Acadie-Bathurst cet été. L’équipe se trouve au 11e rang du classement général du circuit Courteau après 15 rencontres. L’arrivée du jeune joueur de centre, qui jouera un rôle de premier plan, sera certainement attendue.