Jonathan Drouin ratera un troisième match de suite en raison d’une blessure à la tête. Christian Dvorak, blessé, et Josh Anderson, malade, pourraient eux aussi manquer à l’appel alors que les Kings de Los Angeles seront les visiteurs, mardi soir au Centre Bell.

Simon-Olivier Lorange La Presse

Dans le cas d’Anderson et de Dvorak, dont la nature de la blessure n’a pas été révélée, une décision sera prise au courant de la journée quant à leur participation à la rencontre. Dvorak n’a pas pris part à l’entraînement des siens, lundi, mais il était de retour sur la glace mardi matin pour la séance de patinage optionnelle qu’a tenue le club.

Drouin y était aussi, au fait. Le Québécois est toujours incommodé par une contusion, lui qui a reçu un tir il y a une semaine contre les Red Wings de Detroit.

Déjà privée de Mathieu Perreault, blessé à l’œil, l’attaque du Canadien risque donc d’être passablement amoindrie au moment d’affronter les Kings. Sans Anderson ni Dvorak, Dominique Ducharme ne compterait que sur 11 attaquants aptes à jouer. L’entraîneur-chef du CH n’a toutefois pas révélé si, le cas échéant, l’organisation rappellerait un attaquant du Rocket de Laval ou encore si sept défenseurs seraient mis à contribution.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE L’entraîneur-chef du Canadien Dominique Ducharme, mardi matin à Brossard, à côté du classement de l'Association de l'Est où son équipe se retrouve au dernier rang.

Les Kings, en contrepartie, sont tout feu, tout flamme, et ce, malgré qu’ils doivent composer avec deux absents de taille en défense – Drew Doughty et Sean Walker, blessés à long terme.

Ils n’ont plus perdu depuis qu’ils ont vaincu le Canadien 5-2 à Los Angeles le 30 octobre dernier. Tombeurs 5-1 des Maple Leafs de Toronto lundi, ils débarquent à Montréal après une séquence de cinq victoires de suite. Et pour ajouter au malheur des partisans montréalais, voilà que Phillip Danault a obtenu huit points à ses six derniers matchs, dont trois à Toronto.

Contre les Royaux, le CH devra user de « patience », a souligné Ducharme. Les Californiens privilégient un système 1-3-1 qui congestionne la zone neutre. « Ils attendent [l’adversaire] pour ralentir le jeu et [lui] faire prendre de mauvaises décisions pour contre-attaquer, a détaillé l’entraîneur. On sait ce qu’on veut faire. Il faut jouer avec vitesse et mettre de la pression sur leurs défenseurs. »

« On doit être patients, ce qui ne veut pas dire passifs », a-t-il nuancé.

Jake Allen sera le gardien partant pour le Canadien.