Le timing ne pourrait pas être pire. À la veille de sa première visite au Centre Bell dans l’uniforme des Kings de Los Angeles, Phillip Danault s’est offert une soirée de trois points à Toronto.

Mathias Brunet La Presse

Pour un joueur qu’on disait faible au plan offensif, Danault gonflait ainsi son total de points à huit en 12 matchs, dont sept à ses six derniers.

Il a aussi un taux d’efficacité hallucinant de 59,6 % lors des mises en jeu.

Danault permet non seulement au centre numéro un des Kings, Anze Kopitar, de se soustraire des gros trios adverses lorsque la situation le permet et d’éviter un trop grand nombre de mises en jeu en territoire défensif, mais il donne à Los Angeles un deuxième solide trio offensif avec Alex Iaffalo et Andreas Athanasiou.

Iaffalo connait son meilleur départ en carrière avec 12 points en autant de rencontres. Athanasiou a trois points à ses deux premiers matchs.

Comme à Montréal, Danault continue, sans éclat, à donner une solide structure à son trio et à faire produire ses ailiers.

Brendan Gallagher a produit au rythme de 30 buts par année pendant quelques saisons à sa droite et Tomas Tatar, rejeté par Vegas, a connu sa meilleure saison en carrière en 2019-2020 avec 61 points en 68 matchs, 74 points au prorata d’une année complète.

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Tomas Tatar, Phillip Danault et Brendan Gallagher

Les spécialistes qualifiaient d’ailleurs ce trio de l’un des meilleurs de la LNH à cinq contre cinq en termes de production, mais plusieurs se bornaient encore à coller à Danault l’étiquette de centre strictement défensif. Et probablement la direction du CH également.

Mais Danault, 28 ans, demeurait l’attaquant le plus utilisé de l’équipe et en septembre 2020, Marc Bergevin lui soumettait une prolongation de contrat de cinq millions par saison pour six ans.

Lors de la visite du CH à Los Angeles la semaine dernière, le principal intéressé a confirmé l’information, d’abord annoncée dans La Presse en janvier 2021.

« On ne reviendra pas là-dessus. Mais on m’avait fait une offre, on avait fait une contre-offre et on ne m’était pas revenu. Ça nous laissait entendre… Mon agent n’est pas fou. Don Meehan fait ça depuis longtemps. Je sentais aussi qu’ils voulaient laisser la place aux jeunes. C’était correct, je n’avais pas de problème avec ça. »

Il n’y a donc pas eu de négociations. Bergevin a-t-il été insulté par le premier refus du clan Danault ? Pourquoi ne pas au moins se donner la peine de discuter avec un centre si essentiel à l’équipe ?

On voulait donner plus de place à Nick Suzuki, à Jesperi Kotkaniemi qui, malgré son retrait de la formation en finale, avait marqué cinq buts en séries, et on croyait sans doute pouvoir remplacer Danault par Jake Evans, 25 ans, dans un rôle plus défensif.

Kotkaniemi a été soutiré par les Hurricanes avec une offre folle de six millions par saison. Il y cherche encore ses repères, dans un nouvel environnement, et à l’aile, mais son départ a néanmoins créé un vide. Evans est un petit joueur intelligent et fiable, mais il demeure limité offensivement, un point en dix matchs cette saison, et fragile.

L’arrivée de Christian Dvorak, moyennant des choix de première et deuxième ronde, nous permet d’apprécier encore les atouts de Danault. Dvorak a cinq points en 13 matchs, un seul but, et une fiche de -13, la pire du club et l’une des pires de la LNH. Rare point positif, un taux d’efficacité de 53 % lors des mises en jeu.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christian Dvorak

Quelques buts dans un filet désert par l’adversaire n’ont pas aidé sa fiche, mais on a constaté certaines carences défensives évidentes dans son jeu, malgré sa réputation. N’est pas Danault qui veut. Au chapitre offensif, on est en droit de s’attendre à davantage puisque Dvorak est utilisé à outrance en supériorité numérique, un privilège auquel Danault n’avait pas droit à Montréal.

Les Kings, eux, ont reconnu la valeur du Québécois en lui offrant cet été 33 millions pour six ans, soit une moyenne annuelle de 5,5 millions par saison, 500 000 $ de trop par année pour le CH.

Lors de la victoire des Kings en prolongation, vendredi dernier contre les Devils du New Jersey, Danault a soutiré une rondelle à l’adversaire grâce à un échec-avant acharné, puis remis à Iaffalo seul devant le filet.

Ses trois points, lundi à Toronto, illustrent bien son efficacité. Le premier de ses deux buts n’était pas joli, mais Danault venait de se battre pour la rondelle avant de réapparaitre devant le filet. Son deuxième a aussi été marqué à l’orée du but. Il a obtenu une passe sur le but d’Athanasiou à la suite d’une belle manœuvre individuelle de celui-ci, mais qui a brisé le jeu en zone neutre ?

Une perte immense, que même Marc Bergevin, l’un de ses premiers défenseurs à Chicago, a sous-estimée.

L’exploit du jour

Alexander Ovechkin vient de rejoindre Brett Hull au quatrième rang de l’histoire au chapitre des buts avec 741. Prochaine cible, Jaromir Jagr, à 766. À 36 ans, Ovechkin, à la surprise générale, connait son meilleur départ en carrière avec… 21 points, dont 11 buts, en 12 matchs !

La citation du jour

Quand j’imaginais le scénario, c’est ce que j’espérais, et c’est ce que Darryl peut faire. Il est encore tôt dans la saison, mais c’est devenu l’équipe de Darryl Sutter. Craig Conroy, l’adjoint au directeur général des Flames de Calgary Brad Treliving. Les Flames ont une fiche de 7-1-3 après une saison difficile l’an dernier.

Le chiffre du jour : 15

PHOTO JEFFREY T. BARNES, ASSOCIATED PRESS Tyler Bertuzzi

Nombre de points de Tyler Bertuzzi en 10 matchs avec les Red Wings, à seulement un point de Kyle Connor et du troisième rang des compteurs de la LNH. Et Bertuzzi a dû manquer trois matchs des Red Wings disputés au Canada car il n’était pas vacciné…