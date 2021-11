(Brossard) Par ce petit lundi plutôt tranquille à Brossard, c’est Cédric Paquette qui a eu la meilleure réponse au sujet du retour éventuel de Carey Price : « Je pense que ça va faire du bien, on a besoin de bonnes nouvelles… »

Richard Labbé La Presse

En effet, on peut dire que le Canadien a besoin de ça.

Les bonnes nouvelles sont assez rares ces jours-ci dans le camp montréalais. Tellement rares, en fait, qu’en ce début novembre, on s’accroche au retour éventuel d’un gardien qui n’a pas joué depuis juillet.

Il y a bien des choses que l’on ne sait pas dans ce dossier, alors allons-y avec ce que l’on sait : oui, Carey Price est bel et bien de retour. C’est-à-dire qu’il a été vu au centre d’entraînement de Brossard, dimanche, par les thérapeutes de l’équipe, et qu’il sera de retour mardi au même endroit, mais probablement pas en patins.

Ce que l’on sait aussi, c’est que Price a subi une opération à un genou en juillet, et que l’état de son genou demeure source d’inquiétude. « C’est ça qu’on voulait vérifier dimanche », a admis l’entraîneur Dominique Ducharme, qui ignore la date de retour au jeu de celui qui porte le numéro 31.

Tout ça pour confirmer que, oui, Carey Price est bel et bien de retour en ville. Mais il s’agit d’un retour progressif, en quelque sorte ; de toute évidence, le Canadien ne va brûler aucune étape dans ce dossier. De toute façon, la 30e place du club au classement général indique que le moment serait mal choisi pour ça.

« En ce qui concerne Carey, il va y avoir plusieurs étapes, a ajouté Dominique Ducharme. Entre autres, il va y avoir une période de remise en forme. On lui a déjà fait savoir qu’il a tout notre appui, et on va avoir des discussions hebdomadaires avec lui pour tenter de déterminer le meilleur plan possible. »

Est-ce que la seule présence du gardien, même s’il ne joue pas, sera suffisante pour permettre à cette équipe de se replacer sur les rails du succès ? Le Canadien, on le rappelle, n’a récolté que 3 victoires en 13 matchs cette saison, et n’a pas été capable de gagner deux matchs de suite.

« Sa présence a un effet calmant sur le reste du groupe, a tenu à dire le défenseur Jeff Petry. Je me souviens, quand je suis arrivé ici, c’est quelque chose que j’avais remarqué assez vite : à quel point Carey a un effet calmant sur le club. Quand tu as un gars comme ça derrière toi, ça a cet effet sur tout le monde. »

Mais Carey Price ne pourra pas tout faire à lui seul, effet calmant ou pas, et dans le camp du Canadien, on commence à comprendre que le temps presse un peu.

« Il nous faut retrouver cette confiance, a ajouté Petry. On croit en nous, et on sait que les résultats vont suivre quand on va se mettre à bien jouer. »

À ce chapitre, l’entraîneur Dominique Ducharme est encouragé par ce qu’il a vu récemment, entre autres lors des matchs de mardi et de samedi. Il a relevé que son club avait dominé les Golden Knights de Vegas 23-7 au chapitre des occasions de marquer samedi soir. « Si on joue 100 fois comme ça, on en gagne 90, 92 ou 95 », a-t-il tenu à dire.

Les Kings de Los Angeles seront au Centre Bell mardi soir. Carey Price ne sera pas devant le filet et ne pourra pas mener son club à la victoire, mais chez le Canadien, on espère au moins que son ascendant et son influence pourront le faire.

C’est un peu là qu’on en est chez le Canadien : à espérer. Peut-être parce que c’est tout ce qui reste.

« Si on veut changer les choses et enchaîner des victoires, il faut que ce soit tout le monde qui contribue, a fait savoir Brendan Gallagher. Ça ne peut pas revenir à Carey ou à une seule personne. »

Drouin encore absent, Dvorak aussi PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Christian Dvorak et Jonathan Drouin Dominique Ducharme jure qu’il n’y a aucun danger de commotion cérébrale, mais tout de même : depuis qu’il a reçu une rondelle à la tête contre Detroit la semaine dernière, Jonathan Drouin est absent. Il a raté l’entraînement de lundi, et son cas continue d’être évalué au jour le jour, selon Dominique Ducharme. Un autre nom s’est ajouté sur la liste des éclopés hier : celui de Christian Dvorak, qui a lui aussi raté l’entraînement de lundi. Ducharme a été incapable de dire s’il allait pouvoir jouer mardi soir au Centre Bell.