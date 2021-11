Évitons aujourd’hui de tomber dans la déprime totale concernant le Canadien, si vous le permettez, et cherchons les rares points positifs.

Mathias Brunet La Presse

Le club est médiocre, ratera les séries éliminatoires et terminera probablement dans la cave du classement. La défense est à reconstruire, l’avenir devant le filet demeure un point d’interrogation et l’attaque déçoit, mais il y a quelques petits rayons lumineux.

Il ne s’agit pas ici d’embellir une situation pour le moins affreuse, on s’entend, mais de s’encourager pour ne pas désespérer. N’avons-nous pas droit d’ailleurs à un rare début de novembre ensoleillé?

1- Enfin un jeune centre de premier plan

Le Canadien a enfin un véritable centre numéro un, et il a seulement 22 ans. Les temps sont durs, mais il y aura de meilleures années, et Nick Suzuki y sera pour encore huit ans et demi. Le CH n’a pas eu de jeune centre de cette envergure depuis l’arrivée de Saku Koivu… il y a 25 ans ! Après avoir été blanchi à ses quatre premiers matchs, Suzuki a amassé 12 points à ses 9 derniers. Le jeune homme poursuit sur sa lancée des séries, où il avait obtenu 16 points en 22 matchs, un sommet chez le Canadien. Suzuki a déjà un meilleur ratio de points par match en carrière que le premier choix au total en 2017, Nico Hischier.

2- Un dauphin pour Shea Weber

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Kaiden Guhle

À 19 ans, Kaiden Guhle était trop vert pour la Ligue nationale de hockey, malgré un excellent camp d’entraînement. Ce premier choix du CH en 2020, 16e au total, a néanmoins montré des qualités indéniables, autant chez le Rocket de Laval l’an dernier que lors des rencontres préparatoires. Guhle est costaud, robuste, intelligent, mobile. Il ne sera jamais votre défenseur offensif classique, mais le jeune homme peut contribuer à l’attaque et il sera à sa place sur une première paire éventuellement. Depuis son retour à Prince Albert, dans la Ligue junior de l’Ouest, Guhle a amassé 11 points en 9 matchs, un sommet chez les Raiders. Guhle sera intéressant à surveiller au Championnat mondial junior. À moins d’une surprise, il sera le capitaine de l’équipe canadienne.

3- Le prochain repêchage

Christian Dvorak déçoit depuis son arrivée avec le Canadien, mais au moins, Marc Bergevin a pu protéger ses arrières avec le choix de première ronde offert aux Coyotes de l’Arizona pour l’obtenir. Si la tendance se maintient, le CH repêchera parmi les dix premiers en raison de sa position précaire au classement, et cédera ainsi le choix de première ronde obtenu des Hurricanes de la Caroline pour Jesperi Kotkaniemi (le moins favorable de ses deux choix de première ronde). Les Hurricanes sont au sommet du classement. Céder un choix de fin de première ronde et un choix de deuxième ronde pour Dvorak ferait moins mal. Quant au repêchage, à la lumière des résultats du CH, l’équipe sera bien positionnée en prévision de la loterie. Les meilleurs espoirs s’appellent Shane Wright, Conor Geekie, Juraj Slafkovsky, Ivan Miroshnichenko, le défenseur David Jiricek. Il n’y a pas de Connor McDavid ou d’Auston Matthews, mais d’éventuels solides joueurs de premier plan. Encore faut-il choisir le bon. Les deux derniers choix du top 3 chez le Canadien ont laissé un goût amer aux fans.

4- Une pépite à Harvard

Modeste choix de fin de quatrième ronde en 2020, principalement en raison de sa petite taille, l’ailier Sean Farrell a explosé l’an dernier avec 101 points en 53 matchs dans l’USHL, le circuit junior américain. Sans surprise, il a été nommé le joueur par excellence de la Ligue. On attendait avec curiosité l’entrée de ce jeune homme de 20 ans (depuis le 2 novembre) dans la NCAA. Farrell a franchi cette étape avec éclat en amassant 9 points à ses 4 premiers matchs. Crimson n’évolue pas dans l’association la plus prestigieuse, mais Adam Fox, Alexander Kerfoot, Alex Killorn et John Marino sont passés par Harvard. On ne prédit pas ici un éventuel Brendan Gallagher ou un Mike Cammalleri, mais il sera néanmoins intéressant à surveiller cet hiver et le prochain. Harvard affronte d’ailleurs Northeastern lundi soir. On retrouvera contre Farrell deux espoirs du CH en défense, Jordan Harris, huit points à ses six derniers matchs, et Jayden Struble. Si seulement le Canadien peut mettre Harris sous contrat à la fin de la saison…

5- Cole Caufield reviendra éventuellement

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Cole Caufield

Cole Caufield n’est pas un espoir perdu parce qu’il vient d’être renvoyé dans la Ligue américaine. Neuf jeunes joueurs repêchés avant lui en 2019 sont dans les mineures ou peinent à produire dans la LNH à l’heure actuelle. Ils ont tous environ 20 ans après tout. Le Canadien n’a pas compté souvent sur un buteur d’une telle trempe parmi sa banque d’espoirs. On ne marque pas 8 buts à ses 30 premiers matchs dans la Ligue nationale (séries incluses) par hasard.

L’exploit du jour

PHOTO DUANE BURLESON, ASSOCIATED PRESS Lucas Raymond (23) célèbre avec ses coéquipiers Moritz Seider (53) et Tyler Bertuzzi (59).

Il faut citer à nouveau la recrue des Red Wings de Detroit, Lucas Raymond, 19 ans, quatrième choix au total en 2020. Autre but de sa part dimanche, dans une victoire de 5-2 contre Vegas. Il a maintenant 14 points, dont 6 buts, en 13 matchs. Raymond est évidemment en tête chez les compteurs recrues, devant deux défenseurs, son coéquipier Moritz Seider et Bowen Byram, de l’Avalanche du Colorado.

La citation du jour

Je compte recommencer à m’entraîner (légèrement) sept à dix jours après l’opération. Je ne soulèverai pas de gros poids, seulement bouger un peu. Six semaines plus tard, j’espère recommencer à patiner, et jouer à nouveau dans trois mois. Jack Eichel, sur les ondes de NHL Network ce week-end. La nouvelle acquisition des Sabres passera sous le bistouri vendredi.

Le chiffre du jour : ,946

PHOTO DARREN YAMASHITA, USA TODAY SPORTS James Reimer

Taux d’arrêts du gardien jadis indésirable - mais très désirable à San Jose - James Reimer, après six matchs avec les Sharks. Un seul gardien fait mieux, Sergei Bobrovsky en Floride. Reimer affiche aussi une moyenne de 1,60. Reimer, 33 ans, touche en moyenne 2,25 millions pour deux ans. Il devait d’abord occuper le rôle d’auxiliaire à Adin Hill. Voyons s’il pourra maintenir le rythme. À la surprise générale, les Sharks sont quatrièmes dans la section Pacifique avec une fiche de 6-4-1.