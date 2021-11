Igor Shesterkin (31) et Carter Verhaeghe (23)

(New York) Igor Shesterkin a repoussé 42 rondelles et les Rangers de New York ont résisté à une tentative de remontée des Panthers de la Floride pour triompher 4-3, lundi soir.

Allan Kreda La Presse Canadienne

Chris Kreider et Adam Fox ont touché la cible en première période alors que K’Andre Miller et Ryan Strome ont fait mouche dans un intervalle de 30 secondes au deuxième tiers.

Alors que les Rangers menaient 4-0 après deux périodes, les Panthers se sont mis en marche au troisième engagement. Eetu Luostarinen, Sam Reinhart et Patric Hornqvist ont tour à tour marqué pour réduire l’écart.

Les Panthers ont retiré leur gardien Spencer Knight pour tenter de forcer la tenue d’une prolongation, mais Shesterkin a fermé la porte.

La troupe de la Floride a encaissé un premier revers en temps réglementaire cette saison. Elle n’avait subi qu’une défaite à ses 11 premières parties (10-0-1), soit le 30 octobre contre les Bruins de Boston.

Les Rangers se sont ressaisis après avoir subi deux revers difficiles en Alberta. Ils montrent un dossier de 2-1-1 au Madison Square Garden.