(Winnipeg) Kyle Connor et Nikolaj Ehlers ont chacun marqué un but et récolté une mention d’aide pour aider les Jets de Winnipeg à défaire les Blackhawks de Chicago 5-1, vendredi.

Paul Stastny, Neal Pionk et Dominic Toninato ont également marqué pour Winnipeg (6-2-2), qui a signé une quatrième victoire consécutive à domicile.

Andrew Copp a amassé trois aides pour les Jets, qui ont enregistré leur meilleur début de saison dans l’ère moderne de l’équipe. Le gardien partant de Winnipeg Eric Comrie a stoppé 16 des 17 tirs dans la victoire.

MacKenzie Entwistle a trouvé le fond du filet en désavantage numérique en troisième période pour l’unique but de Chicago.

Le gardien Marc-André Fleury a effectué 28 arrêts dans une cause perdante pour les Blackhawks (1-9-2)

Ehlers a marqué son troisième but de la saison, en fin de troisième tiers, après que le tir d’Entwistle sous un angle difficile eut surpris Comrie moins d’une minute après le début de la période.

Connor a donné aux hôtes une avance de 4-0 à 15 : 17 de la deuxième période. Il s’est échappé sur le flanc droit et a battu Fleury pour son huitième filet de la saison, en tête des marqueurs de son équipe.

Toninato a marqué son premier sur une passe de Copp à 13 : 48.

Les Blackhawks pensaient qu’un but en avantage numérique avait réduit l’écart à un seul but au début de la deuxième, mais l’effort de Ryan Carpenter a été annulé lorsque les Jets ont contesté la séquence en raison d’un hors-jeu.

Pionk a battu Fleury d’un tir retentissant du point de mise en jeu en avantage numérique à 2 : 23 de la première période.

Stastny a ouvert la marque seulement 47 secondes après la première mise au jeu.