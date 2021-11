Carey Price rejoindra le Canadien lundi prochain, a confirmé l’entraîneur-chef Dominique Ducharme.

Simon-Olivier Lorange La Presse

L’organisation a annoncé le 7 octobre dernier que le gardien vedette avait adhéré au programme d’aide aux joueurs de la LNH. Le directeur général Marc Bergevin avait alors indiqué que Price s’absenterait pour une durée d’au moins 30 jours.

À moins d’un revirement de situation, l’échéancier minimal aura donc été respecté.

Ducharme a toutefois avoué n’avoir aucune idée du travail qui attend le numéro 31 avant de renouer avec l’action. Il n’a pas communiqué avec lui depuis son départ et attend de le rencontrer avant d’élaborer un plan de retour au jeu avec lui.

Rappelons par ailleurs qu’une opération au genou subie pendant l’été avait obligé Price à faire l’impasse sur le camp d’entraînement. Il n’a pas joué depuis le 7 juillet dernier, date de l’ultime match de la finale de la Coupe Stanley entre le CH et le Lightning de Tampa Bay. « On doit voir où il en est », a résumé son entraîneur.

On peut présumer qu’il s’entraînera d’abord hors glace, avant d’enfiler son équipement et de travailler en solitaire avec un thérapeute du sport, puis avec son entraîneur spécialisé Éric Raymond. Ce n’est qu’après ces étapes qu’il rejoindra ses coéquipiers pour des entraînements en bonne et due forme.

Après avoir énuméré ces étapes, Ducharme a insisté sur le fait qu’il n’avancerait aucune date de retour au jeu avant d’avoir discuté avec le principal concerné.

Le Canadien a gagné 3 de ses 12 matchs cette saison en l'absence de son gardien numéro un. En remplacement, Jake Allen a présenté un dossier de 3-7-0, avec une moyenne de 2,92 et une efficacité de ,904, mais 2 blanchissages. Avec 40 buts accordés cette saison, le Canadien se classe au 30e rang à travers la ligue.