Les Golden Knights de Vegas ne font décidément rien comme les autres.

Mathias Brunet La Presse

Pour cette jeune équipe née en 2017, dont la logique aurait dicté une lente construction, on se fout royalement de l’avenir.

Les choix de première ronde demeurent des concepts abstraits et les espoirs n’ont aucune utilité s’ils ne peuvent contribuer sur le champ.

Mais avec une finale de la Coupe Stanley et deux carrés d’as en quatre printemps d’existence, peut-on vraiment les blâmer d’agir ainsi ?

Vegas a frappé encore un grand coup jeudi matin. Ils ont cédé aux Sabres de Buffalo leur meilleur espoir, le centre Peyton Krebs, un choix de première ronde en 2022 et le colosse Alex Tuch, 25 ans, en retour de Jack Eichel.

Quand il sera remis de sa blessure aux vertèbres cervicales, dans quelques mois, Eichel, 25 ans, viendra s’insérer entre Max Pacioretty et Mark Stone au sein d’un redoutable premier trio.

Ça demeure quand même un formidable coup de poker de la part des Golden Knights, mais nous sommes à Vegas, n’est-ce pas ?

On ne sait d’abord pas comment Eichel récupérera de sa délicate intervention chirurgicale. On devine que les Golden Knights le laisseront choisir son plan d’action, c’est-à-dire une opération jamais pratiquée à ce jour sur un hockeyeur.

Il y a aussi une question de plafond salarial, déjà serré à Vegas. Tuch touchera en moyenne 4,7 millions cette saison et lors des quatre suivantes. Eichel gagne en moyenne 10 millions par saison, et il lui reste quatre autres années de contrat.

Eichel, repêché au deuxième rang après Connor McDavid en 2015, aussi talentueux soit-il, n’a jamais mené les Sabres en séries lors de ses six années là-bas. Il a vu passer quatre entraîneurs et trois directeurs généraux. On ne peut évidemment pas lui faire porter tout le blâme, mais on s’attend néanmoins à ce qu’un joueur de cette dimension puisse faire une certaine différence.

Il reste désormais seulement deux choix de première ronde dans l’organisation des Golden Knights: Brendan Brisson, repêché au 29e rang en 2020 et fils du célèbre agent québécois Pat Brisson, et le 30e choix en 2021, Zachary Dean.

Récapitulons. Le premier des trois choix de première ronde en 2017, Cody Glass, sixième au total, a été échangé l’été dernier pour un autre choix de première ronde cette année-là, Nolan Patrick, de retour sur la liste des blessés pour une énième fois.

Nick Suzuki, 13e choix au total, est passé au Canadien avec Tomas Tatar et un choix de deuxième ronde pour Pacioretty. Le défenseur Erik Brannstrom, 15e au total, tente toujours de s’établir dans la LNH avec les Sénateurs. Dans ce cas-ci, Vegas ne regrette pas de l’avoir cédé à Ottawa pour obtenir Mark Stone.

Le choix de première ronde en 2018 a été échangé (avec des choix de deuxième et troisième ronde) pour Tatar. Il a rapporté Joe Veleno aux Red Wings de Détroit.

Le retour est fort intéressant pour un club en reconstruction comme les Sabres. Peyton Krebs, 20 ans, a été repêché deux rangs après Cole Caufield en 2019.

Krebs est un centre, Caufield un ailier. Mais les deux sont bourrés de talent. Krebs a été blanchi en neuf matchs cette saison, mais il a dominé à ses deux premières rencontres dans la Ligue américaine avec cinq aides. Il a amassé 103 points à ses 62 derniers matchs dans la Ligue junior de l’Ouest.

Alex Tuch, frère de Luke, un espoir du CH, est un costaud de 6 pieds 4 pouces et 220 livres. Il a seulement 25 ans. Il a amassé 33 points, dont 18 buts, en 55 matchs l’an dernier, 27 buts et 49 points au prorata d’une saison complète.

Buffalo possède désormais trois choix de première ronde en 2022. Celui des Panthers de la Floride, obtenu pour Sam Reinhart, pourrait se situer à la fin de la première ronde compte tenu des succès des Panthers. Celui de Vegas pourrait être plus intéressant. Ils occupent le 26e rang du classement général et Eichel, comme Pacioretty, sont inscrits sur la liste des blessés à long terme. Par contre, les Golden Knights ont le loisir de céder leur choix de 2023 à la place de celui de 2022 s’ils repêchent parmi les 10 premiers en juin prochain.

Au centre, les Sabres comptent désormais Casey Mittelstadt, huitième choix au total en 2017, joueur par excellence du Championnat mondial en 2018 et centre numéro un pour ouvrir la saison avant de se blesser; Dylan Cozens, 20 ans, septième choix au total en 2019, quatre points en neuf matchs cette saison et maintenant Krebs.

L’ailier Jack Quinn, huitième choix au total en 2020, 20 ans, a 12 points à ses sept premiers matchs de la saison dans la Ligue américaine.

Le premier choix au repêchage en 2021, le défenseur Owen Powers, 6 pieds 6 pouces et 215 livres, rejoindra sans doute l’équipe la saison prochaine. À 18 ans, il a déjà huit points en autant de rencontres avec les puissants Wolverines de l’Université du Michigan.

Buffalo compte déjà sur un éventuel Victor Hedman en puissance avec Rasmus Dahlin, premier choix au total en 2018. Dahlin, 6 pieds 3 pouces et 210 livres, joue presque 23 minutes par match cette saison, un sommet au sein de l’équipe. Il a amassé 111 points à ses 206 premiers matchs.

Peut-être que les Sabres réussiront leur reconstruction cette fois. Quant aux Golden Knights, il faudra éviter à l’avenir les éliminations surprises aux mains d’équipes comme le Canadien…

L’exploit du jour

Les Hurricanes ont remporté une neuvième victoire mercredi. Ils n’ont toujours pas perdu. La Caroline domine outrageusement. L’équipe de Raleigh a marqué 37 buts et en a accordé seulement 15. Les Hurricanes n’ont même pas besoin de la contribution de Jesperi Kotkaniemi, payé six millions cette année. L’ancien centre du Canadien a trois points en neuf matchs.

La citation du jour

Je déteste les formules politiquement correctes. Les Sabres détestent Eichel. Ne lui souhaitez pas le meilleur. Espérez plutôt qu’il échoue lamentablement. Mais publier un message de bonne chance? Les gens diront que c’est de la classe. Je préfère la franchise. Ne dites juste rien. L’ancien joueur des Sabres de Buffalo devenu commentateur, Matthew Barnaby, sur Twitter

Le chiffre du jour : 13

Avec deux autres points mercredi contre Chicago, Andrei Svechnikov, deuxième choix au total en 2018 devant Kotkaniemi, porte son total à 13 en seulement 9 matchs. Il occupe le cinquième rang des compteurs de la LNH, sur un pied d’égalité avec Anze Kopitar.