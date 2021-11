PHOTO JASON FRANSON, THE CANADIAN PRESS

(Edmonton) Leon Draisaitl a marqué deux buts et a ajouté une mention d’aide pour prendre la tête du classement des compteurs, un point devant son coéquipier Connor McDavid, dans une victoire de 5-2 des Oilers d’Edmonton sur les Predators de Nashville.

Shane Jones La Presse Canadienne

Kailer Yamamoto, Devin Shore et Jesse Puljujarvi, ce dernier dans un filet désert, ont inscrit les autres buts des Oilers (8-1-0) qui signaient une troisième victoire de suite.

Devant le filet des vainqueurs, le gardien Mikko Koskinen a bloqué 31 des 33 tirs dirigés vers lui.

Les Oilers ont remporté huit de leurs neuf premières parties pour la deuxième fois de leur histoire. Ils ont réussi l’exploit pour la première fois lors de la saison 1985-86.

Matt Duchene et Ryan Johansen ont répliqué pour les Predators (5-5-0), qui ont mis fin à une séquence de quatre victoires.

Conor Ingram a effectué 24 arrêts sur 29 lancers devant le filet des Predators.

Les Oilers ont ouvert la marque à la septième minute de jeu en première période par l’entremise de leur puissante attaque massive. Draisaitl a complété un superbe échange entre McDavid, Ryan Nugent-Hopkins et lui en envoyant la rondelle sur réception dans le coin supérieur du filet.

Avant le début du match, l’avantage numérique des Oilers montrait un spectaculaire taux d’efficacité de 46,2 %.

L’avance a toutefois été de courte durée alors que les Predators ont frappé 11 secondes plus tard. Dans une descente à deux contre un, Duchene a choisi de tirer et a battu Koskinen.

En début de deuxième période, les Oilers ont repris l’avance à 1 : 27 quand un long retour est apparu sur la lame du bâton de Yamamoto, qui en a profité pour inscrire son deuxième but en autant de matchs, lui qui n’en comptait qu’un seul à ses 36 dernières parties de saison régulière.

Ryan Nugent-Hopkins a obtenu une 13e mention d’aide sur le but, ce qui lui donne le premier rang à ce chapitre dans la Ligue nationale de hockey.

Puis, en troisième, les Oilers ont porté la marque à 3-1 dès la quatrième minute de jeu quand McDavid a cédé la rondelle à son complice Draisaitl pour lui permettre d’enfiler son neuvième de la saison.

Les locaux ont ajouté à leur avance un peu plus d’une minute plus tard sur le but de Shore qui a profité d’un revirement. Les Predators ont rétréci l’écart avec quatre minutes à faire, lors d’un avantage numérique, mais Puljujarvi a fermé les livres en marquant dans un filet désert.