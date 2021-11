Ovechkin, McDavid et Andersen sont les étoiles d’octobre

(New York) L’ailier gauche des Capitals de Washington Alex Ovechkin, le joueur de centre des Oilers d’Edmonton Connor McDavid et le gardien des Hurricanes de la Caroline Frederik Andersen ont été nommés les trois étoiles du mois d’octobre dans la LNH, mardi.

La Presse Canadienne

Ovechkin a inscrit un sommet de neuf buts en huit matchs et ajouté six mentions d’aide à sa fiche pour permettre aux Caps de conclure le mois avec une fiche de 5-0-3.

Le capitaine des Capitals a touché la cible dans sept de ses huit matchs, inscrivant au passage ses 731e et 732e buts en carrière au cours d’une soirée de quatre points en lever de rideau de la saison contre les Rangers de New York, le 13 octobre.

Pour sa part, McDavid domine la LNH avec 16 points (sept buts et neuf mentions d’aide) en sept parties, permettant aux Oilers de terminer le premier mois de la saison avec un dossier de 6-1-0.

PHOTO MARK J. REBILAS, ARCHIVES USA TODAY SPORTS Connor McDavid

McDavid a noirci la feuille de pointage à chacun de ses sept matchs le mois dernier, et il a obtenu plus d’un point lors de ses six premiers duels de la campagne. Cette séquence inclut son 10e tour du chapeau en carrière dans une victoire de 5-2 contre les Flames de Calgary, le 16 octobre.

Enfin, Andersen a entamé son séjour en Caroline avec une impressionnante fiche de 7-0-0, une moyenne de buts alloués de 1,29, un taux d’efficacité de 95,6 % et un jeu blanc. Il a du même coup permis aux Hurricanes de devenir la huitième équipe de l’histoire de la LNH — et deuxième en 2021-22 — à commencer la saison avec une fiche parfaite d’au moins huit victoires.