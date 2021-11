(Philadelphie) Sean Couturier a rompu l’égalité de 0-0-en troisième période et Carter Hart a effectué 29 arrêts pour mener les Flyers de Philadelphie à un gain de 3-0 contre les Coyotes de l’Arizona, toujours à la recherche d’une première victoire.

Aaron Bracy Associated Press

Claude Giroux a récolté un but et une aide. Scott Laughton a marqué l’autre but des Flyers, qui ont remporté trois de leurs quatre dernières sorties.

Karel Vejmelka a été excellent dans la défaite, bloquant 31 lancers.

Les Coyotes (0-9-1) ont perdu un 10e match cette saison et sont la seule équipe de la LNH sans victoire. Ils avaient subi 11 victoires d’affilée pour lancer la saison 2017-18. Ils tenteront d’éviter d’égaler cette marque peu enviable quand ils compléteront leur séjour à l’étranger de six rencontres vendredi, à Anaheim.

Les Rangers de New York de 1943-44 détiennent la marque de la LNH avec 15 défaites pour amorcer la saison.

Couturier disputait son 7e match dans le circuit Bettman.

Keith Yandle, des Flyers, et Phil Kessel, des Coyotes, ont poursuivi leurs séquences de matchs disputés. Yandle a maintenant 930 matchs consécutifs au compteur. Il s’agit de la plus longue séquence active. Kessel est rendu à 910. C’est la première fois dans l’histoire de la ligue que deux joueurs ayant des séquences de plus de 900 matchs joués s’affrontaient.