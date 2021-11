(Edmonton) L’ex-défenseur des Blackhawks de Chicago Duncan Keith a déclaré qu’il aurait dû participer à un entretien dans le cadre de l’enquête portant sur la gestion des allégations d’agression sexuelle d’un ex-espoir de l’équipe contre un entraîneur adjoint.

La Presse Canadienne

« Si je pouvais revenir dans le temps, je le ferais », a admis Keith lundi.

Le vétéran a déclaré qu’il a reçu un appel pour une éventuelle rencontre le jour même où les Blackhawks l’ont échangé aux Oilers d’Edmonton, l’été dernier.

« C’était un moment très émouvant, après avoir passé 20 ans au sein de la même organisation. J’étais excité de devenir un Oiler, mais en même temps je suis passé à travers toute la gamme des émotions », a dit Keith, après avoir inscrit son premier but avec les Oilers dans un gain de 5-2 contre le Kraken de Seattle.

« Si je pouvais revenir dans le temps, je le ferais. En même temps, j’avais l’impression que je n’avais rien à dire, donc je ne croyais pas pouvoir aider. Mais j’aurais dû accepter l’entretien. »

La LNH a diffusé un rapport la semaine dernière qui a critiqué les Blackhawks dans leur gestion du dossier de Kyle Beach contre l’ex-responsable de la vidéo Brad Aldrich pendant leur parcours éliminatoire en 2010.

Beach a discuté avec Rick Westhead, du réseau TSN, mercredi dernier et révélé qu’il était le « John Doe » nommé initialement dans le rapport.

« J’ai regardé l’entretien, et c’était déchirant. C’était difficile à regarder, a évoqué Keith. J’éprouvais de la compassion pour Kyle, et c’est difficile d’imaginer toute la douleur qu’il a ressentie. J’ai beaucoup d’admiration pour lui, à cause du courage qu’il a démontré en s’exprimant publiquement. J’espère qu’il pourra retrouver une certaine paix d’esprit, si ce n’est déjà fait. Je suis de tout cœur avec lui. »