(Vancouver) Le défenseur Travis Hamonic est revenu avec les Canucks de Vancouver après avoir raté le début de la saison en raison de problèmes personnels.

La Presse Canadienne

Âgé de 31 ans, Hamonic a parlé aux médias lundi, après s’être entraîné avec ses coéquipiers pour une première fois cette saison. Il a mentionné qu’il suivait les protocoles de COVID-19 de la LNH.

Hamonic a refusé de spécifier ce qui l’avait tenu loin des Canucks (3-5-1), indiquant seulement qu’il traversait une « période extrêmement difficile ».

L’entraîneur-chef des Canucks, Travis Green, a déclaré que Hamonic serait complètement vacciné « bientôt » et qu’il pourrait être inséré dans la formation aussi tôt que mardi, quand l’équipe de Vancouver accueillera les Rangers de New York.

Hamonic a disputé 38 matchs avec les Canucks lors de la dernière saison, récoltant trois buts et 10 points.

Il a signé un contrat de deux ans d’une valeur de six millions $ US avec les Canucks en juillet, mais il n’était pas à Vancouver quand l’équipe a amorcé son camp d’entraînement, le 24 septembre. Il a obtenu un congé temporaire le 18 octobre et il a été rétrogradé aux Canucks d’Abbotsford, dans la Ligue américaine de hockey.

Hamonic a pris part à une rencontre à Abbotsford, samedi, avant d’être rappelé dans la LNH, lundi. Le défenseur recrue Jack Rathbone a été rétrogradé dans la Ligue américaine.

Hamonic a disputé 675 matchs en 11 saisons dans la LNH, avec les Canucks, les Flames de Calgary et les Islanders de New York.