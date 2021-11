(San José) Les Sharks de San Jose ont retiré le nom d’un de leurs sept joueurs du protocole de la COVID-19 de la LNH, mais en ont ajouté un autre alors qu’ils étaient de retour à l’entraînement lundi matin.

Associated Press

Le nom de l’attaquant Andrew Cogliano n’apparaît plus sur cette liste, après avoir raté la rencontre de samedi contre les Jets de Winnipeg, mais celui de l’attaquant Kevin LaBanc y a été ajouté.

Les six autres joueurs touchés suivent toujours le protocole de la LNH, en compagnie de l’entraîneur-chef Bob Boughner. Ces joueurs sont les attaquants Jonathan Dahlen et Matt Nieto ; ainsi que les défenseurs Erik Karlsson, Jake Middleton, Radim Simek et Marc-Édouard Vlasic.

Le capitaine Logan Couture était aussi de retour à l’entraînement lundi, après avoir raté la rencontre de samedi en raison d’un malaise. Il a reçu un diagnostic négatif à la COVID-19.

L’entraîneur adjoint des Sharks John MacLean a dirigé l’équipe en l’absence de Boughner samedi, et le responsable du développement Mike Ricci l’a rejoint derrière le banc pour l’occasion.