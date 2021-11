Pettersson et Ruhwedel entrent dans le protocole de COVID-19

(Cranberry Township) Les défenseurs des Penguins de Pittsburgh Marcus Pettersson et Chad Ruhwedel sont entrés dans le protocole de COVID-19 de la LNH, lundi, après avoir été déclarés positifs au virus.

La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, a confirmé le résultat des tests. Il a indiqué que Pettersson avait des symptômes alors que Ruhwedel était asymptomatique.

Pettersson et Ruhwedel sont les cinquième et sixième joueurs des Penguins à entrer dans le protocole cette saison, joignant les attaquants Jeff Carter, Jake Guentzel, Zach Aston-Reese et le défenseur Kris Letang.

Letang, qui était asymptomatique, a reçu le feu vert pour revenir avec l’équipe, bien qu’il soit trop tôt pour dire s’il sera disponible pour le match de jeudi contre les Flyers de Philadelphie. Carter, Guentzel et Aston-Reese sont déjà revenus au jeu.

« Je ne crois pas que ça se produit parce que les gars ne font pas attention ou ne font pas les bonnes choses, a déclaré Sullivan. Je crois simplement que ça fait partie du monde dans lequel nous vivons. Les protocoles ne sont pas obligatoires, mais je pense que nos gars font du très bon travail en utilisant simplement leur bon sens. »