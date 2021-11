Dominique Ducharme a misé sur ses expériences passées dans les rangs juniors dans l’espoir de créer la petite étincelle qui relancera peut-être le Canadien de Montréal cette saison.

Alexandre Geoffrion-McInnis La Presse Canadienne

L’entraîneur-chef du Canadien de Montréal a ainsi décidé de ramener Jonathan Drouin au centre d’un trio complété par Josh Anderson et Mike Hoffman, lundi matin, lors d’une séance d’entraînement tenue au Complexe sportif Bell de Brossard.

Ducharme avait déjà tenté l’expérience à l’époque où il dirigeait Drouin dans les rangs juniors, avec les Mooseheads de Halifax. Ce sera également un deuxième séjour pour le Québécois au centre depuis qu’il s’est joint au Canadien, le 15 juin 2017.

« On avait parlé même avant le début du camp de la possibilité que Jonathan soit muté au centre. Dernièrement, avec Anderson et Hoffman, les trois jouent du bon hockey, donc on les réunit. Jonathan a un bon sens du jeu, sa compréhension du jeu est excellente, et il est bon quand il est en mouvement aussi, a d’abord mentionné Ducharme.

« On va voir ce que ça va donner, mais j’ai confiance de ce côté-là. Je l’ai déjà utilisé à cette position-là pendant une saison complète (à Halifax), et il avait réussi cette transition-là. Je voulais lui offrir les outils nécessaires, si jamais un jour il était appelé à le faire. Donc, je pense qu’il est prêt pour ça », a-t-il poursuivi.

Drouin, le meilleur marqueur du Canadien avec un rendement de deux buts et cinq mentions d’aide en 10 parties jusqu’ici cette saison, s’est dit prêt à relever le défi proposé par Ducharme — même si rien n’est confirmé pour l’instant en prévision du match de mardi soir face aux Red Wings de Detroit au Centre Bell.

« On a discuté de cette possibilité-là pendant l’été. J’ai joué au centre dans les rangs juniors et un peu ici, à Montréal. En ce moment, c’est au coach à faire les lignes et à moi de jouer, peu importe ma position, a d’abord dit Drouin.

« C’est sûr que (jouer au centre) va me donner plus de vitesse, je serai un peu plus libre sur les sorties de zone, plutôt que d’être collé sur la rampe à attendre une passe, a-t-il ajouté. Dans mes bonnes années dans le junior, c’est ça que je faisais bien. J’ai la vitesse pour faciliter une sortie de zone, et je devrai aussi m’assurer de ne pas tricher en repli défensif, pour aider mes défenseurs dans notre territoire. C’est une adaptation, mais je pense que ce sera similaire à ma première année au centre ici. »

Ce n’était pas le seul changement apporté par Ducharme.

Il a aussi remanié sa défensive, en l’absence de Jeff Petry. Alexander Romanov s’est ainsi retrouvé avec Ben Chiarot, tandis que Mattias Norlinder — oui, il est de retour — effectuait des répétitions en rotation avec Sami Niku et Chris Wideman.