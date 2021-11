(New York) La LNH a déclaré avoir terminé son enquête sur la conduite de l’ancien entraîneur-chef des Flames de Calgary Bill Peters.

La Presse Canadienne

Le commissaire adjoint Bill Daly a dit aux journalistes, lundi, que la ligue avait terminé son enquête sur le comportement raciste et abusif présumé de Peters envers ses joueurs.

Akim Aliu, un joueur noir, a joué pour Peters lorsqu’ils étaient tous les deux avec les IceHogs de Rockford, dans la Ligue américaine de hockey, il y a plus de dix ans. En novembre 2019, il a accusé son ancien entraîneur d’avoir utilisé des injures raciales.

Michal Jordan, qui a joué pour Peters dans la LNH, avec les Hurricanes de la Caroline, a également allégué que Peters lui avait donné un coup de pied et qu’il avait donné un coup de poing à un autre joueur non identifié lors d’un match.

Peters a démissionné de son poste d’entraîneur-chef des Flames à la suite des accusations.

« L’enquête est terminée, a dit Daly, lors d’une conférence de presse. Nous avons été en contact avec les représentants d’Akim (Aliu) au sujet des prochaines étapes, le cas échéant. Il n’y a pas eu de communications récentes à cet égard, mais l’enquête est terminée. »

Ben Meiselas, l’avocat d’Aliu, a vu la déclaration de Daly sur Twitter et il a écrit que ni lui ni Aliu n’avaient été contactés par la LNH.

« C’est une nouvelle pour moi et ce n’est pas vrai. Je suis le représentant d’Akim et la LNH n’a pas été en contact avec nous depuis plus d’un an, a soutenu Meiselas. De plus, l’enquête portait sur des problèmes plus larges de racisme qu’Akim a vécus pendant toute sa carrière dans la LNH et ils ne se limitaient pas à Peters. Les témoins dont nous leur avons parlé n’ont pas été contactés. »

Peters a montré une fiche globale de 199-175 avec les Hurricanes et les Flames, lors de sa carrière de six ans comme entraîneur-chef dans la LNH.

Aliu a récolté deux buts et une aide en sept matchs dans la LNH, tous avec les Flames. Il a cofondé l’Alliance pour la diversité dans le hockey avec Evander Kane, en juin 2020, pour lutter contre l’intolérance et le racisme dans le hockey.