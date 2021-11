Il faut toujours se garder une dose de réserve pour les miracles, comme celui des Blues de St. Louis il y a quelques années, mais si la tendance se maintient, la saison du Canadien sera catastrophique.

Mathias Brunet La Presse

Quelques défaites encore et il faudra se tourner vers un plan à long terme, si ce n’est pas déjà fait.

La direction devra d’abord prendre soin des jeunes déjà à bord. Cole Caufield a montré quelques beaux flashs lors du récent voyage sur la Côte ouest américaine, mais on est loin du joueur confiant de la fin de saison dernière.

Avec une seule aide en dix matchs, le Canadien a décidé lundi de l'envoyer retrouver sa confiance dans la Ligue américaine.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Cole Caufield a été cédé au Rocket de Laval lundi.

Par contre, on peut laisser les Suzuki et Romanov se développer à leur rythme dans la LNH, au gré des erreurs, puisque les matchs risquent de ne plus avoir une grande signification d’ici quelques semaines. Les Sénateurs d’Ottawa l’ont fait, après tout, et les Tkachuk, Norris et compagnie ne s’en portent pas plus mal pour autant…

Il faudra déjà se réjouir de l’éventualité d’obtenir un premier choix de repêchage très favorable si le CH maintient un tel niveau de médiocrité.

Dans un élan de grande clairvoyance, Marc Bergevin s’est assuré en obtenant Christian Dvorak de se protéger d’une certaine façon. Si le CH termine dans la cave du classement et repêche parmi les 11 premiers, il conserve son premier choix et cèdera plutôt le premier choix obtenu des Hurricanes pour Jesperi Kotkaniemi, rappelons-le. La Caroline occupe présentement le deuxième rang du classement général et son choix se situerait à la fin de la première ronde en fin de première ronde si l’équipe garde un tel rythme.

Dans le grand schéma d’une autre réinitialisation, de plus en plus probable, il faudra aussi étudier les joueurs susceptibles d’attirer des espoirs ou des jeunes.

Il n’y en a pas beaucoup. Mais Ben Chiarot, joueur autonome sans compensation à la fin de l’année, pourrait rapporter un choix ou un espoir intéressant.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Ben Chiarot

Carey Price ? Il a été offert sur un plateau d’argent au Kraken. Seattle n’en a pas voulu même s’il n’aurait rien eu à céder en retour. À 34 ans, avec un salaire annuel de 10,5 millions pour quatre autres saisons après celle-ci et l’usure du temps, tant physique que morale, Price ne rapportera rien.

Même chose pour Brendan Gallagher. Il a 29 ans. Le corps fatigué lui aussi. À ses 31 derniers matchs, incluant les séries, Gallagher a huit points, dont trois buts. Il est encore sur la touche. Et il entame la première saison d’un contrat de six ans, évalué à 6,5 millions par année.

Le partisan du Canadien devra, encore une fois, suivre et espérer une progression de ses espoirs à l’extérieur de Montréal.

Ryan Poehling a connu un camp d’entraînement difficile, mais il a bien commencé la saison à Laval, dans la Ligue américaine, avec cinq points en quatre matchs seulement. Il demeure le candidat à long terme pour le poste de troisième centre, toujours pas comblé. L’ailier Jesse Ylonen, 22 ans, a cinq points en six matchs.

PHOTO SARAH MONGEAU-BIRKETT, LA PRESSE Ryan Poehling

Dans son rôle d’agitateur et de redresseur de torts, Michael Pezzetta, un choix de sixième ronde en 2016, connaît un surprenant début de saison, après un camp d’entraînement étonnant, avec six points en huit matchs, mais il demeure un candidat à un poste de quatrième trio.

Sinon, Kaiden Guhle, premier choix de l’équipe en 2020, aura un an de plus en octobre 2022. Il connaît un bon début de saison à Prince Albert avec son jeu défensif habituel et huit passes en sept matchs, et il vivra une expérience enrichissante au Championnat mondial junior.

Il faudra espérer voir Jordan Harris, choix de troisième ronde en 2018, s’entendre avec le CH au printemps. Le capitaine des Huskies de Northeastern joue 30 minutes par match dans la NCAA et a obtenu cinq points en huit matchs, après avoir été blanchi lors des quatre premiers.

Sinon, l’attaquant de petite taille Sean Farrell, boudé pendant presque quatre rondes en 2020, a entamé sa carrière dans la NCAA sur les chapeaux de roue à Harvard avec… sept points à ses deux premiers matchs. Il en avait amassé 101 en 53 matchs l’an dernier dans l’USHL avec le Steel de Chicago.

Le choix de cinquième ronde en 2021, Josuah Roy, connait lui aussi un fort début de saison à Sherbrooke avec 19 points en 11 matchs. Jayden Struble, Jan Mysak, Luke Tuch, Blake Biondi et Mattias Norlinder sont aussi parmi la banque d’espoirs.

Évidemment, TOUTES les équipes de la LNH comptent leur lot de jeunes joueurs de talent. Mais si on ne vit pas d’espoir, que reste-t-il ?

L’exploit du jour

PHOTO JOHN MINCHILLO, ASSOCIATED PRESS Igor Shesterkin

Le jeune gardien des Rangers de New York, Igor Shesterkin a accordé seulement un but au Kraken de Seattle dimanche, et New York a remporté une cinquième victoire consécutive à l’étranger. Les Rangers ont une fiche de 6-2-1, au troisième rang de la section Métropolitaine. Shesterkin, 25 ans, un choix de quatrième ronde en 2014, a alloué un but ou moins dans cinq de ses six départs cette saison. Il montre une fiche de 5-1-1, une moyenne de 1,70 et un taux d’arrêts de ,947.

La citation du jour

Pour gagner la confiance de l’entraîneur, et qu’il puisse me permettre d’être créatif offensivement, je dois d’abord lui donner quelque chose. Je me suis présenté au camp et j’ai fait ce qu’on me demandait au lieu de m’apitoyer sur mon sort et de bouder. Je suis ici en raison de mon engagement. J’ai changé des choses. Je devais le faire. Le centre Evgeny Kuznetsov, au quotidien Washington Post

Après une saison difficile, Kuznetsov a 12 points à ses 8 premiers matchs avec les Capitals.

Le chiffre du jour : 6

Les Flames de Calgary ont déjà six victoires en seulement huit matchs. Seuls les Panthers de la Floride et les Hurricanes de la Caroline en ont davantage. Il s’agit de l’un des intéressants revirements de situation depuis le début de cette jeune saison dans la LNH.