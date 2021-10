(Laval) Oskari Laaksonen a joué les héros en prolongation et les Americans de Rochester ont vaincu le Rocket de Laval 6-5, samedi après-midi.

La Presse Canadienne

Laaksonen n’a eu qu’à pousser la rondelle dans un filet laissé libre après que John-Jason Peterka eut attiré deux joueurs du Rocket. Quelques instants auparavant, le défenseur Louie Belpedio avait raté la cible en provenance de l’enclave à la suite d’une passe de Ryan Poehling.

La formation de Laval tirait de l’arrière 5-3 avec un peu plus de cinq minutes à écouler au troisième engagement, mais elle a inscrit deux buts en 50 secondes pour niveler le pointage.

Lors d’un avantage numérique, Jesse Ylonen a sauté sur une rondelle libre pour réduire l’écart à 5-4. Jean-Sébastien Dea a ensuite complété une mise en scène d’Alex Belzile et de Terrance Amorosa pour forcer la tenue d’une période supplémentaire.

Jack Quinn, Michael Mersch et Laaksonen ont tous récolté un but et une assistance pour les Americans (4-2-0), qui ont gagné un deuxième match consécutif. Linus Weissbach, Matej Pekar et Jimmy Schuldt ont également fait mouche.

Ukko-Pekka Luukkonen a cédé cinq fois en 33 tirs, mais il a tout de même enregistré une deuxième victoire cette saison.

Ylonen a conclu son après-midi avec deux buts tandis que Dea et Poehling ont tous les deux amassé un but et une mention d’aide. Michael Pezzetta a complété le pointage pour le Rocket (4-3-1), qui a encaissé un deuxième revers consécutif contre la troupe de Rochester.

Michael McNiven a repoussé 20 des 26 rondelles dirigées vers lui.